Україна
Головна Новини дня "Бізнес" у Telegram закінчився тюрмою — суд покарав наркодилера

"Бізнес" у Telegram закінчився тюрмою — суд покарав наркодилера

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 03:32
Суд Тернополя виніс вирок наркоділку - торгував через Телеграм
Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

Дев'ять років за ґратами отримав житель Тернопільського району, який побудував заробіток на людській залежності. Суд визнав його винним у продажі особливо небезпечних психотропів та наркотиків.

Про це Суспільному повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька.

Читайте також:

Схема через месенджер

Торгівля йшла безконтактно. Головним інструментом дилера став Telegram. Чоловік створив окремий обліковий запис і публікував своєрідне "меню": оголошення про наявність товару, його вагу та цінники. З клієнтами особисто не зустрічався.

Механізм був відпрацьований. Покупець переказував гроші. У відповідь отримував геолокацію — координати так званої "закладки", де був захований наркотик. Прокурори довели: обвинувачений робив це свідомо, маючи на меті лише збагачення.

Вирок суду

На судовому засіданні чоловік не став відпиратися. Він повністю визнав свою провину. Втім, це не допомогло уникнути суворого покарання — дев'ять років за ґратами. Доки вирок не набере законної сили, наркоторговець залишатиметься під вартою в СІЗО.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Закарпатті уродженка Росії продавала наркотики. Також ми писали, що на Одещині затримали ділка, який продавав гранати.

суд наркотики наркоторгівля Тернопільська область судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
