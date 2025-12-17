Суд Тернополя виніс вирок наркоділку - торгував через Телеграм

"Бізнес" у Telegram закінчився тюрмою — суд покарав наркодилера
Дев'ять років за ґратами отримав житель Тернопільського району, який побудував заробіток на людській залежності. Суд визнав його винним у продажі особливо небезпечних психотропів та наркотиків.
Про це Суспільному повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька.
Схема через месенджер
Торгівля йшла безконтактно. Головним інструментом дилера став Telegram. Чоловік створив окремий обліковий запис і публікував своєрідне "меню": оголошення про наявність товару, його вагу та цінники. З клієнтами особисто не зустрічався.
Механізм був відпрацьований. Покупець переказував гроші. У відповідь отримував геолокацію — координати так званої "закладки", де був захований наркотик. Прокурори довели: обвинувачений робив це свідомо, маючи на меті лише збагачення.
Вирок суду
На судовому засіданні чоловік не став відпиратися. Він повністю визнав свою провину. Втім, це не допомогло уникнути суворого покарання — дев'ять років за ґратами. Доки вирок не набере законної сили, наркоторговець залишатиметься під вартою в СІЗО.
