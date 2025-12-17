Суд Тернополя вынес приговор наркодельцу — торговал через Телеграмм

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

Девять лет за решеткой получил житель Тернопольского района, который построил заработок на человеческой зависимости. Суд признал его виновным в продаже особо опасных психотропов и наркотиков.

Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Леся Гурецкая.

Реклама

Читайте также:

Схема через мессенджер

Торговля шла бесконтактно. Главным инструментом дилера стал Telegram. Мужчина создал отдельную учетную запись и публиковал своеобразное "меню": объявления о наличии товара, его вес и ценники. С клиентами лично не встречался.

Механизм был отработан. Покупатель переводил деньги. В ответ получал геолокацию — координаты так называемой "закладки", где был спрятан наркотик. Прокуроры доказали: обвиняемый делал это сознательно, имея целью только обогащение.

Приговор суда

На судебном заседании мужчина не стал отпираться. Он полностью признал свою вину. Впрочем, это не помогло избежать сурового наказания — девять лет за решеткой. Пока приговор не вступит в законную силу, наркоторговец будет оставаться под стражей в СИЗО.

Напомним, мы сообщали, что на Закарпатье уроженка России продавала наркотики. Также мы писали, что в Одесской области задержали дельца, который продавал гранаты.