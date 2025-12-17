Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня "Бизнес" в Telegram закончился тюрьмой — суд наказал наркодилера

"Бизнес" в Telegram закончился тюрьмой — суд наказал наркодилера

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 03:32
Суд Тернополя вынес приговор наркодельцу — торговал через Телеграмм
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

Девять лет за решеткой получил житель Тернопольского района, который построил заработок на человеческой зависимости. Суд признал его виновным в продаже особо опасных психотропов и наркотиков.

Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Леся Гурецкая.

Реклама
Читайте также:

Схема через мессенджер

Торговля шла бесконтактно. Главным инструментом дилера стал Telegram. Мужчина создал отдельную учетную запись и публиковал своеобразное "меню": объявления о наличии товара, его вес и ценники. С клиентами лично не встречался.

Механизм был отработан. Покупатель переводил деньги. В ответ получал геолокацию — координаты так называемой "закладки", где был спрятан наркотик. Прокуроры доказали: обвиняемый делал это сознательно, имея целью только обогащение.

Приговор суда

На судебном заседании мужчина не стал отпираться. Он полностью признал свою вину. Впрочем, это не помогло избежать сурового наказания — девять лет за решеткой. Пока приговор не вступит в законную силу, наркоторговец будет оставаться под стражей в СИЗО.

Напомним, мы сообщали, что на Закарпатье уроженка России продавала наркотики. Также мы писали, что в Одесской области задержали дельца, который продавал гранаты.

суд наркотики наркоторговля Тернопольская область судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации