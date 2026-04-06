В Украине разоблачили группу, которая производила миллионы доз наркотиков

В Украине разоблачили группу, которая производила миллионы доз наркотиков

Дата публикации 6 апреля 2026 11:45
В Украине разоблачили наркогруппу, которая производила миллионы доз наркотиков
Следственные действия. Фото: Нацполиция Украины

Правоохранительные органы ликвидировали масштабную сеть по изготовлению и сбыту синтетических наркотиков, которая действовала по всей стране и имела прибыль в сотни миллионов гривен. В результате было проведено более 50 обысков, во время которых полиция конфисковала сотни килограммов метадона и экстракта опия.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на Нацполицию Украины.

Правоохранители разоблачили гигантскую сеть по изготовлению и сбыту наркотиков

Центром преступной индустрии оказалось бывшее сельскохозяйственное предприятие площадью 300 квадратных метров. Злоумышленники тщательно замаскировали цеха, где производили метадон, амфетамин и метамфетамин, под обычную ферму.

В трех изолированных помещениях работал конвейер: от химического синтеза до фасовки готового товара для массового сбыта.

Полицейские конфисковали около 200 килограммов метадона и более 120 килограммов экстракта опия. Кроме того, на базе хранилось 20 тонн прекурсоров, десятки килограммов маковой соломы и каннабиса.

По оценкам следствия, такого количества сырья хватило бы для изготовления более 2 миллионов доз наркотиков. Рыночная стоимость всего изъятого "товара" достигает отметки в 700 миллионов гривен.

Наркобізнес викрили в Україні
Следственные действия и работа криминалистов. Фото: Нацполиция Украины
В Українрі розкрили масштабний наркобізнес з виготовлення та розповсюдження наркотиків
Обыски и обнаруженные наркотики. Фото: Нацполиция Украины

Кроме лабораторного оборудования, под арест попали активы группы стоимостью более 5 миллионов гривен, в частности шесть автомобилей и значительные средства в иностранной и национальной валютах: около 45 тысяч долларов, более 11 тысяч евро и 200 тысяч гривен. К спецоперации привлекли не только детективов и аналитиков, но и бойцов КОРДа, РПОП и сотрудников СБУ Киева.

Наркотрафік в Україні
Нарколаборатория на территории бывшего агропредприятия. Фото: Нацполиция Украины

Сейчас 12 лицам официально объявили подозрения. Большинству фигурантов инкриминируют незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупных размерах, а одному участнику - организацию места для изготовления запрещенных веществ.

В Україні викрили масштабний наркосиндикат
Исследование обнаруженных образцов. Фото: Нацполиция Украины

Сейчас десять подозреваемых находятся под стражей. Если вину докажут в суде, ближайшие 12 лет они проведут за решеткой. Следственные действия под процессуальным руководством областной прокуратуры продолжаются.

Недавно правоохранители, как сообщали Новини.LIVE, разоблачили на Прикарпатье масштабную группу по производству и сбыту наркотиков. Во время обысков там обнаружили рекордную партию наркотических средств.

Ранее украинские правоохранители совместно с коллегами из Польши и Молдовы раскрыли транснациональную сеть по производству и продаже наркотиков. Было обнаружено 34 лаборатории и 74 склада с ними.

наркотики наркоторговля Нацполиция
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
