В Украине разоблачили наркогруппу, которая производила миллионы доз наркотиков

Следственные действия. Фото: Нацполиция Украины

Правоохранительные органы ликвидировали масштабную сеть по изготовлению и сбыту синтетических наркотиков, которая действовала по всей стране и имела прибыль в сотни миллионов гривен. В результате было проведено более 50 обысков, во время которых полиция конфисковала сотни килограммов метадона и экстракта опия.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на Нацполицию Украины.

Центром преступной индустрии оказалось бывшее сельскохозяйственное предприятие площадью 300 квадратных метров. Злоумышленники тщательно замаскировали цеха, где производили метадон, амфетамин и метамфетамин, под обычную ферму.

В трех изолированных помещениях работал конвейер: от химического синтеза до фасовки готового товара для массового сбыта.

Полицейские конфисковали около 200 килограммов метадона и более 120 килограммов экстракта опия. Кроме того, на базе хранилось 20 тонн прекурсоров, десятки килограммов маковой соломы и каннабиса.

По оценкам следствия, такого количества сырья хватило бы для изготовления более 2 миллионов доз наркотиков. Рыночная стоимость всего изъятого "товара" достигает отметки в 700 миллионов гривен.

Следственные действия и работа криминалистов. Фото: Нацполиция Украины

Обыски и обнаруженные наркотики. Фото: Нацполиция Украины

Кроме лабораторного оборудования, под арест попали активы группы стоимостью более 5 миллионов гривен, в частности шесть автомобилей и значительные средства в иностранной и национальной валютах: около 45 тысяч долларов, более 11 тысяч евро и 200 тысяч гривен. К спецоперации привлекли не только детективов и аналитиков, но и бойцов КОРДа, РПОП и сотрудников СБУ Киева.

Нарколаборатория на территории бывшего агропредприятия. Фото: Нацполиция Украины

Сейчас 12 лицам официально объявили подозрения. Большинству фигурантов инкриминируют незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупных размерах, а одному участнику - организацию места для изготовления запрещенных веществ.

Исследование обнаруженных образцов. Фото: Нацполиция Украины

Сейчас десять подозреваемых находятся под стражей. Если вину докажут в суде, ближайшие 12 лет они проведут за решеткой. Следственные действия под процессуальным руководством областной прокуратуры продолжаются.

Ранее украинские правоохранители совместно с коллегами из Польши и Молдовы раскрыли транснациональную сеть по производству и продаже наркотиков. Было обнаружено 34 лаборатории и 74 склада с ними.