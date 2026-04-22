За U420 стоїть Хімпром: поліція викрила масштабну наркосхему

Правоохоронці знімають вивіску U420. Фото: Нацполіція

Правоохоронці провели масштабні спецоперації та викрили учасників злочинної спільноти "Хімпром". Як з'ясувала поліція, це наркоугруповання прямо пов'язане з магазинами U420, які стали популярними в Україні та збували небезпечні речовини.

Про це повідомили у середу, 22 квітня, в Нацполіції.

Викрито масштабну схему, пов'язану з наркоторгівлею

Як зазначають у поліції, за "Хімпромом" стоїть 36-річний громадянин РФ. Саме він є лідером організації та перебуває у міжнародному розшуку з 2019 року. Угруповання налагодило масштабну розгалужену структуру, яка впливала на різні сфери діяльності держави.

"Всередині спільноти діяв налагоджений розподіл ролей: одні учасники відповідали за виготовлення наркотиків, інші — за інформаційний супровід, дискредитацію та тиск через медіа на тих, хто перешкоджав їхній протиправній діяльності", — зазначають у поліції.

Поліцейський на місці зберігання наркоречовин. Фото: Нацполіція

Правоохоронців, які проводили операцію з викриття спільноти, переслідували. Зокрема, задокументовано понад 30 фактів насильницьких злочинів, учинених учасниками "Хімпрому" або на їхнє замовлення.

Одним з проєктів "Хімпрому" став U420. Учасники злочинного угруповання виготовляли та розповсюджували по Україні продукцію із синтетичними канабіноїдами. Ці речовини становлять загрозу життю та здоров'ю, відтак поліція ще у вересні 2025-го ініціювала заходи задля обмеження обігу продукції з вмістом таких сполук. У лютому цього року обіг продукції обмежили.

Гроші, які вилучили в учасників схеми. Фото: Нацполіція

У квітні 2026 року було зафіксовано 105 торгових точок U420. Організатори схеми приховували реальні прибутки за допомогою так званих дропів. Правоохоронці провели 281 обшук на території столиці та у 10 областях. У результаті ліквідували місця незаконного виробництва, фасування та збуту продукції. Також вилучили мобільні телефони, гроші та обладнання.

"Орієнтовна вартість вилученого становить понад 75 мільйонів гривень. Накладено арешт на 416 рахунків суб'єктів господарювання задіяних у схемі та заблоковано криптовалюти на суму майже 1 мільйон USDT", — повідомляють у поліції.

Правоохоронці вилучають продукцію. Фото: Нацполіція

Наразі чотирьом учасникам повідомили про підозру. Вони перебувають під вартою. Крім того, заочно повідомили про підозру лідеру угруповання.

