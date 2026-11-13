Бывший народный депутат Константин Жеваго. Фото: российские СМИ

В Париже арестовали особняк украинского бизнесмена Константина Жеваго, стоимость которого оценивается в 40 млн долларов. Арест состоялся 9 ноября по запросу Офиса Генерального прокурора Украины в рамках уголовного производства по делу о растрате более 100 миллионов долларов.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

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Почему во Франции арестовали недвижимость Жеваго

Запрос о международной правовой помощи украинская сторона направила французским компетентным органам 17 сентября 2026 года. Подтверждение об аресте имущества поступило 10 ноября.

Мера была принята в рамках уголовного производства, досудебное расследование по которому ведет Государственное бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.

В чём подозревают Константина Жеваго

По данным следствия, бизнесмен контролировал более 90% уставного капитала АО "Банк "Финансы и Кредит". Правоохранители считают, что он по предварительному сговору с другими представителями руководства банка организовал схему растраты 113 млн долларов.

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Как утверждает следствие, в дальнейшем эти средства легализовали через офшорные структуры и другие компании, подконтрольные Жеваго.

В Офисе Генерального прокурора поблагодарили французских коллег за сотрудничество и помощь в аресте имущества.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Офис Генерального прокурора начал служебное расследование в отношении возможной причастности сотрудников прокуратуры к незаконным схемам с изъятым имуществом. Проверку назначили после обнародования новых фактов в рамках операции "Карфаген".

Также Новини.LIVE писали, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении старшему лейтенанту ВСУ, которая во время официального стационарного лечения участвовала в съемках шоу "МастерШеф". По данным следствия, она продолжала получать денежное довольствие, хотя фактически находилась вне больницы. Ущерб государству оценили почти в 250 тысяч гривен.