Сотрудник НАБУ. Фото иллюстративное: НАБУ

НАБУ и САП раскрыли организованную группу, участники которой планировали подкупить сотрудников правоохранительных органов и сфабриковать уголовное дело против бывшего сотрудника компаний, поставлявших продукты питания для Министерства обороны Украины. По данным следствия, в конце 2025 года бывшая владелица этих компаний решила добиться задержания бывшего подчиненного и завладеть 2 млн евро, которые находились в его распоряжении.

Об этом сообщается на сайте НАБУ, передает Новини.LIVE.

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Как возник замысел фиктивного уголовного преследования

По данным НАБУ, бывший подчиненный был осведомлен о теневых финансовых операциях при поставках продуктов для военных.

НАБУ проводит следственные действия. Фото: НАБУ

Для реализации замысла женщина привлекла доверенных лиц и сотрудников правоохранительных органов. Общую стоимость их услуг оценили в 1,1 млн евро: 100 тыс. евро должны были заплатить за вручение подозрения и задержание мужчины, ещё 1 млн евро — после передачи найденных 2 млн евро.

НАБУ проводит следственные действия. Фото: НАБУ

Четырем лицам сообщили о подозрении в предоставлении и получении неправомерной выгоды, заведомо ложном сообщении о преступлении и вымогательстве. Правоохранители также проверяют причастность других лиц.

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В апреле 2025 года НАБУ и САП раскрыли схему закупки продуктов для ВСУ по завышенным ценам. По данным следствия, в период с августа по декабрь 2022 года две компании, контролируемые одной владелицей, получили более 733 млн грн незаконной сверхприбыли. В ноябре 2026 года дело было передано в суд.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с Конституцией Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в законном порядке и не установлена обвинительным приговором суда.

Как сообщали Новини.LIVE, 13 ноября НАБУ и САП завершили досудебное расследование в отношении четырех судей Верховного Суда по делу о взятке в размере 2,7 млн долларов. По версии следствия, средства были переданы через посредника для принятия решения в пользу владельца группы «Финансы и кредит» в корпоративном споре относительно 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината.

Как сообщали Новини.LIVE, НАБУ и САП завершили расследование в отношении сотрудника СБУ, которого подозревают в подстрекательстве представителя бизнеса к даче взятки. По версии следствия, чиновник сначала предлагал вернуть изъятые во время обыска более 6 млн грн за половину этой суммы, а впоследствии пообещал за 150 тысяч долларов договориться о возврате всей наличности и закрытии уголовного дела.