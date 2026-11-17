Працівник НАБУ. Фото ілюстративне: НАБУ

НАБУ і САП викрили організовану групу, учасники якої планували підкупити правоохоронців і сфабрикувати кримінальну справу проти колишнього працівника компаній, що постачали продукти харчування для Міністерства оборони України. За даними слідства, наприкінці 2025 року колишня власниця цих компаній вирішила домогтися затримання експідлеглого та заволодіти 2 млн євро, які перебували в його розпорядженні.

Про це повідомляється на сайті НАБУ, передає Новини.LIVE.

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Як виник задум фіктивного кримінального переслідування

За даними НАБУ, експідлеглий був обізнаний із тіньовими фінансовими операціями під час постачання продуктів для військових.

НАБУ проводить слідчі дії. Фото: НАБУ

Для реалізації задуму жінка залучила довірених осіб і працівників правоохоронних органів. Загальну вартість їхніх послуг оцінили в 1,1 млн євро: 100 тис. євро мали заплатити за вручення підозри та затримання чоловіка, ще 1 млн євро — після передачі знайдених 2 млн євро.

НАБУ проводить слідчі. Фото: НАБУ

Чотирьом особам повідомили про підозру в наданні та одержанні неправомірної вигоди, завідомо неправдивому повідомленні про злочин і вимаганні. Правоохоронці також перевіряють причетність інших осіб.

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У квітні 2025 року НАБУ і САП викрили схему закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами. За даними слідства, протягом серпня — грудня 2022 року дві компанії, контрольовані однією власницею, отримали понад 733 млн грн незаконних надприбутків. У листопаді 2026 року справу скерували до суду.

У відомстві наголосили, що відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.

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