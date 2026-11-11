Співробітник СБУ. Фото ілюстративне: СБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування справи щодо співробітника СБУ. За даними слідства, він підбурював представника бізнесу передати правоохоронцям хабар, щоб повернути вилучені кошти та домогтися закриття кримінального провадження.

Про це повідомляється на сайті НАБУ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що встановило слідство

Слідчі з'ясували, що в травні 2025 року правоохоронці провели обшук на одному з підприємств у Запоріжжі. Під час слідчих дій вилучили готівку на загальну суму понад 6 млн грн.

Після цього керівник компанії через знайомого намагався з’ясувати, чому правоохоронці вилучили гроші. Той звернувся до співробітника СБУ, однак замість пояснення обставин службовець запропонував за винагороду розв’язати проблему.

Реклама

Спочатку він говорив про можливість повернення коштів за половину від вилученої суми. Згодом пропозиція змінилася: за 150 тисяч доларів США співробітник СБУ пообіцяв домовитися з правоохоронцями про повернення всієї готівки та повне закриття кримінального провадження.

Читайте також:

У червні 2026 року службовцю повідомили про підозру. Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі НАБУ та САП завершили досудове розслідування й відкрили стороні захисту матеріали справи для ознайомлення.

Реклама

Як повідомляли Новини.LIVE, у грудні 2025 року НАБУ, САП і СБУ повідомили про підозру трьом учасникам схеми заволодіння понад 102 млн грн під час закупівлі динамічного захисту для танків ЗСУ. У липні 2026 року досудове розслідування завершили. Організатора оборудки також обвинувачують у двох інших кримінальних провадженнях щодо зловживань на державних підприємствах. Наразі він перебуває під арештом.

Як повідомляли Новини.LIVE, НАБУ та САП провели операцію "Карфаген", під час якої викрили злочинну організацію. За версією слідства, до її складу входили щонайменше 12 осіб, зокрема чинні високопосадовці СБУ, Офісу Генерального прокурора та Національної поліції.