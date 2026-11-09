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Головна Новини дня Справу про розкрадання 102 млн грн на захисті танків передали до суду

Справу про розкрадання 102 млн грн на захисті танків передали до суду

Ua ru
9 листопада 2026 17:43
Розкрадання 102 млн грн на динамічному захисті танків: справу передали до суду НАБУ
Співробітники НАБУ. Фото ілюстративне: НАБУ

НАБУ та САП скерували до суду справу про заволодіння понад 102 млн грн під час закупівлі динамічного захисту для бронетехніки ЗСУ. У квітні 2022 року Міністерство оборони уклало контракт із державним підприємством на закупівлю динамічного захисту для танків.

Про це повідомили в антикорупційному бюро, передає Новини.LIVE.

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Як діяла злочинна схема

Тогочасний генеральний директор держпідприємства, як вважають правоохоронці, організував схему заволодіння коштами та залучив до неї комерційного директора і керівника приватного товариства. Учасники уклали договір на закупівлю комплектуючих — кришок і кювет, вартість яких завищили майже втричі.

Водночас приватна компанія не була виробником продукції, а майже половину комплектуючих виготовило інше підприємство за цінами, що також у рази перевищували реальні.

Для оформлення операцій використовували фіктивні компанії. Різницю між фактичною вартістю товарів і сумою за договором перераховували на підконтрольні рахунки для подальшої легалізації.

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У грудні 2025 року НАБУ, САП і СБУ повідомили про підозру трьом учасникам оборудки. У липні 2026 року досудове розслідування завершили. Організатор схеми також є обвинуваченим у двох інших кримінальних провадженнях щодо зловживань на державних підприємствах і наразі перебуває під арештом.

Комерційного директора держпідприємства ВАКС раніше засудив до чотирьох років позбавлення волі в іншій справі. У НАБУ додали, що розслідуванню сприяли фахівці Держфінмоніторингу, ДПС і Держаудитслужби. Розрахунки останньої підтвердили судові експерти Міністерства юстиції України.

Як повідомляли Новини.LIVE, НАБУ та САП викрили злочинну організацію в межах операції "Карфаген". За даними слідства, до угруповання входили щонайменше 12 осіб, серед яких були чинні високопосадовці СБУ, Офісу Генерального прокурора та Національної поліції.

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Віталію Рибалку, фігуранту справи "Карфаген", якого в медіа називають "Боксером". Його взяли під варту до 2 січня без права внесення застави.

Міноборони НАБУ суд САП розслідування Кримінал
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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