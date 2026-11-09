Справу про розкрадання 102 млн грн на захисті танків передали до суду
НАБУ та САП скерували до суду справу про заволодіння понад 102 млн грн під час закупівлі динамічного захисту для бронетехніки ЗСУ. У квітні 2022 року Міністерство оборони уклало контракт із державним підприємством на закупівлю динамічного захисту для танків.
Про це повідомили в антикорупційному бюро, передає Новини.LIVE.
Як діяла злочинна схема
Тогочасний генеральний директор держпідприємства, як вважають правоохоронці, організував схему заволодіння коштами та залучив до неї комерційного директора і керівника приватного товариства. Учасники уклали договір на закупівлю комплектуючих — кришок і кювет, вартість яких завищили майже втричі.
Водночас приватна компанія не була виробником продукції, а майже половину комплектуючих виготовило інше підприємство за цінами, що також у рази перевищували реальні.
Для оформлення операцій використовували фіктивні компанії. Різницю між фактичною вартістю товарів і сумою за договором перераховували на підконтрольні рахунки для подальшої легалізації.
У грудні 2025 року НАБУ, САП і СБУ повідомили про підозру трьом учасникам оборудки. У липні 2026 року досудове розслідування завершили. Організатор схеми також є обвинуваченим у двох інших кримінальних провадженнях щодо зловживань на державних підприємствах і наразі перебуває під арештом.
Комерційного директора держпідприємства ВАКС раніше засудив до чотирьох років позбавлення волі в іншій справі. У НАБУ додали, що розслідуванню сприяли фахівці Держфінмоніторингу, ДПС і Держаудитслужби. Розрахунки останньої підтвердили судові експерти Міністерства юстиції України.
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