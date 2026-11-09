Сотрудники НАБУ. Иллюстративное фото: НАБУ

НАБУ и САП передали в суд дело о хищении более 102 млн грн при закупке динамической защиты для бронетехники ВСУ. В апреле 2022 года Министерство обороны заключило контракт с государственным предприятием на закупку динамической защиты для танков.

Об этом сообщили в антикоррупционном бюро, передает Новини.LIVE.

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Как действовала преступная схема

Бывший генеральный директор госпредприятия, как полагают правоохранители, организовал схему завладения средствами и привлек к ней коммерческого директора и руководителя частного общества. Участники заключили договор на закупку комплектующих — крышек и кювет, стоимость которых завысили почти втрое.

При этом частная компания не была производителем продукции, а почти половину комплектующих изготовило другое предприятие по ценам, которые также в разы превышали реальные.

Для оформления операций использовались фиктивные компании. Разница между фактической стоимостью товаров и суммой по договору перечислялась на подконтрольные счета для дальнейшей легализации.

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В декабре 2025 года НАБУ, САП и СБУ сообщили о подозрении трем участникам сделки. В июле 2026 года досудебное расследование было завершено. Организатор схемы также является обвиняемым в двух других уголовных делах, связанных со злоупотреблениями на государственных предприятиях, и в настоящее время находится под арестом.

Коммерческий директор госпредприятия ВАКС ранее был приговорен к четырём годам лишения свободы по другому делу. В НАБУ добавили, что расследованию содействовали специалисты Госфинмониторинга, ГНС и Госаудитслужбы. Расчеты последней подтвердили судебные эксперты Министерства юстиции Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию в рамках операции "Карфаген". По данным следствия, в группировку входили не менее 12 человек, среди которых были действующие высокопоставленные чиновники СБУ, Офиса генерального прокурора и Национальной полиции.

Как сообщали Новини.LIVE, 5 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Виталию Рыбалку, фигуранту дела "Карфаген", которого в СМИ называют "Боксером". Его взяли под стражу до 2 января без права внесения залога.