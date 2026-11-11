Сотрудник СБУ. Фото иллюстративное: СБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование дела в отношении сотрудника СБУ. По данным следствия, он подстрекал представителя бизнеса передать правоохранителям взятку, чтобы вернуть изъятые средства и добиться закрытия уголовного производства.

Об этом сообщается на сайте НАБУ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что установило следствие

Следователи выяснили, что в мае 2025 года правоохранители провели обыск на одном из предприятий в Запорожье. В ходе следственных действий была изъята наличность на общую сумму более 6 млн грн.

После этого руководитель компании через знакомого пытался выяснить, почему правоохранители изъяли деньги. Тот обратился к сотруднику СБУ, однако вместо объяснения обстоятельств служащий предложил за вознаграждение решить проблему.

Сначала он говорил о возможности возврата средств за половину от изъятой суммы. Впоследствии предложение изменилось: за 150 тысяч долларов США сотрудник СБУ пообещал договориться с правоохранителями о возврате всей наличности и полном закрытии уголовного производства.

Читайте также:

В июне 2026 года служащему было предъявлено подозрение. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время НАБУ и САП завершили досудебное расследование и предоставили стороне защиты материалы дела для ознакомления.

Как сообщали Новини.LIVE, в декабре 2025 года НАБУ, САП и СБУ сообщили о подозрении трем участникам схемы завладения более 102 млн грн при закупке динамической защиты для танков ВСУ. В июле 2026 года досудебное расследование было завершено. Организатора махинации также обвиняют в двух других уголовных делах, связанных со злоупотреблениями на государственных предприятиях. В настоящее время он находится под арестом.

Как сообщали Новини.LIVE, НАБУ и САП провели операцию "Карфаген", в ходе которой разоблачили преступную организацию. По версии следствия, в ее состав входили не менее 12 человек, в том числе действующие высокопоставленные чиновники СБУ, Офиса Генерального прокурора и Национальной полиции.