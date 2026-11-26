Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила посадовця Повітряних сил ЗСУ, причетного до корупційної схеми під час закупівель для потреб військових аеродромів. За даними слідства, він передавав підприємцю закриту інформацію про майбутні тендери та допомагав його компанії отримувати державні контракти в обмін на частину коштів.

Про це повідомили у Службі безпеки України, передає Новини.LIVE.

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Як посадовець допомагав компанії отримувати державні контракти

Фігурантом справи виявився керівник одного з управлінь Командування логістики Командування Повітряних сил ЗСУ. Його викрили в Києві під час спільних заходів військової контррозвідки СБУ та за сприяння Головнокомандувача Збройних сил України.

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

За інформацією правоохоронців, посадовець заздалегідь повідомляв представнику приватної компанії про заплановані державні закупівлі. Крім цього, він допомагав адаптувати тендерну документацію під конкретного учасника, а також забезпечував супровід укладення та виконання договорів на постачання деталей для обслуговування аеродромної інфраструктури.

Йдеться про підприємство з Київської області, керівник якого передавав посадовцю гроші за сприяння в отриманні державних замовлень. Завдяки домовленостям компанія стала переможцем закупівель на загальну суму майже 5,5 млн гривень. За даними СБУ, посадовець планував отримати від підприємця винагороду в розмірі 7,5% від вартості укладених договорів. Однак правоохоронці встигли задокументувати протиправну діяльність до завершення реалізації схеми.

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