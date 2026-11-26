Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила должностное лицо Воздушных сил ВСУ, причастного к коррупционной схеме при закупках для нужд военных аэродромов. По данным следствия, он передавал предпринимателю закрытую информацию о предстоящих тендерах и помогал его компании получать государственные контракты в обмен на часть средств.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

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Как чиновник помогал компании получать государственные контракты

Фигурантом дела оказался руководитель одного из управлений Командования логистики Командования Воздушных сил ВСУ. Его разоблачили в Киеве в ходе совместных мероприятий военной контрразведки СБУ и при содействии Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

По информации правоохранителей, чиновник заранее сообщал представителю частной компании о планируемых государственных закупках. Кроме того, он помогал адаптировать тендерную документацию под конкретного участника, а также обеспечивал сопровождение заключения и исполнения договоров на поставку деталей для обслуживания аэродромной инфраструктуры.

Речь идет о предприятии из Киевской области, руководитель которого передавал чиновнику деньги за содействие в получении государственных заказов. Благодаря договоренностям компания стала победителем закупок на общую сумму почти 5,5 млн гривен. По данным СБУ, чиновник планировал получить от предпринимателя вознаграждение в размере 7,5% от стоимости заключенных договоров. Однако правоохранители успели зафиксировать противоправную деятельность до завершения реализации схемы.

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