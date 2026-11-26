Сотрудник СБУ и задержанный военнослужащий. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области мобилизованного, которого Россия завербовала с помощью искусственного интеллекта. Враг создал на сайтах знакомств фейковые аккаунты с фотографиями девушек, сгенерированными ИИ, одна из которых представилась медиком Нацгвардии. Она пообещала свидание в обмен на координаты подразделения на Славянском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.

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Вербовка военного с помощью ИИ

Военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачила и задержала еще одного агента РФ. Им оказался житель Львова, которого мобилизовали в армию. Он передавал врагу информацию, которая помогала корректировать удары по позициям Сил обороны в Донецкой области.

"Как выяснилось в ходе расследования, российские спецслужбисты завербовали военнослужащего с помощью так называемого приёма "медовой ловушки". Для этого они сгенерировали с помощью искусственного интеллекта несколько фотографий девушек и создали под них фейковые аккаунты на сайтах знакомств и в тематических чатах социальных сетей", — говорится в сообщении

Российские спецслужбы установили контакт с мобилизованным через сайты знакомств, где мужчина искал возможность завязать романтические отношения.

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После налаживания тесного контакта с "девушками" военный передавал противнику координаты ВСУ в обмен на обещание встречи с интернет-знакомой.

Выяснилось, что одна из интернет-знакомых выдавала себя за медика Национальной гвардии Украины. Она пообещала военному личную встречу в обмен на координаты расположения его бригады ВСУ на Славянском направлении.

Также фигурант фиксировал на телефон расположение складов с боеприпасами и сосредоточение военной техники боевого соединения украинской армии.

"Сотрудники СБУ своевременно разоблачили фигуранта и задержали его по месту прохождения службы. Параллельно с этим были обезопасены позиции Сил обороны, находившиеся в радиусе действия российского информатора", — говорится в сообщении.

В ходе обысков у злоумышленника был изъят телефон с доказательствами деятельности в интересах РФ.

Следователи СБУ объявили задержанному подозрение в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения. Мужчина находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время правоохранители продолжают расследование, чтобы выяснить все обстоятельства дела и проверить основания для дополнительной квалификации действий задержанного по статье о государственной измене.

Как писали Новини.LIVE, в Хмельницком военная контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб недалеко от места, где он планировал устроить теракт. Злоумышленник готовил дистанционный подрыв командира отряда специальных операций ССО.

Кроме того, СБУ разоблачила четырех сторонников России в Херсоне, Харькове и Днепропетровской области. Среди них — бывший музыкант театра, который во время российской оккупации Херсона участвовал в концертах в поддержку РФ.