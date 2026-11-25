Задержан подозреваемый. Фото: СБУ

В Хмельницком военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российских спецслужб в нескольких метрах от места запланированного теракта, когда тот готовился дистанционно взорвать командира отряда специальных операций ССО. Взрывчатку из полукилограмма пластида и поражающие элементы киллер спрятал в дверце кроссовера, припаркованного у подъезда.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные СБУ.

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СБУ сорвала покушение на командира отряда специальных мер ССО

Военная разведка России готовила показательный теракт в Хмельницком. Агенты ГРУ должны были не просто убить командира отряда специальных мер Сил специальных операций, но и зафиксировать взрыв на видео. Полученное видео россияне затем собирались использовать в информационно-психологических спецоперациях для внутренней дестабилизации в Украине. Впрочем, Служба безопасности Украины сорвала этот сценарий на финальном этапе.

Кто согласился выполнить заказ ГРУ

Исполнителем покушения на главу одного из крупнейших засекреченных подразделений Сил обороны стал бывший военнослужащий-контрактник из Харькова. Выяснилось, что из армии мужчина уволился в 2024 году по состоянию здоровья, а впоследствии начал искать «быстрые» заработки в специализированных Telegram-каналах, где и попал в поле зрения спецслужб РФ.

Фрагмент переписки российского агента с харьковчанином. Фото: СБУ

После вербовки харьковчанин прошел дополнительную проверку. Он разведал в родном областном центре места стоянки транспорта Сил обороны и расположение запасных командных пунктов.

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Получив одобрение кураторов, он отправился в «командировку» в Хмельницкий. За ликвидацию украинского офицера заказчики гарантировали киллеру «неотложную эвакуацию» в Россию через третьи страны и оформление гражданства РФ.

Условия, которые предлагали харьковчанину за теракт. Фото: СБУ

Подготовка теракта. Фото: СБУ

В Хмельницком диверсант снял жилье рядом с многоэтажкой, где проживал спецназовец, и замаскировал на балконе видеорегистратор. Через камеру он изучал график и маршруты передвижения военного. Тем временем из Харькова агент перегнал два автомобиля: кроссовер и ещё одну машину.

Процесс подготовки к покушению. Фото: СБУ

В арендованном гараже злоумышленник переоборудовал свой кроссовер и установил на него автомобильные дверцы, которые взял из заранее оборудованного тайника. Внутри дверец было вмонтировано самодельное взрывное устройство на основе полукилограмма пластида. Чтобы увеличить радиус и силу поражения, бомбу наполнили свинцовыми элементами, роликами от подшипников и металлическими шариками диаметром 10 мм.

Наполненный взрывчаткой кроссовер киллер оставил прямо у подъезда украинского командира, а рядом припарковал вторую пригнанную машину. В её салоне он установил видеорегистратор с удалённым доступом, чтобы российские разведчики могли наблюдать за подрывом онлайн. Сам агент занял позицию в засаде неподалеку, ожидая, когда офицер выйдет и будет проходить мимо заминированного автомобиля.

Сотрудники военной контрразведки СБУ действовали на опережение и задержали злоумышленника «на горячем» в нескольких метрах от места запланированного взрыва. Это произошло именно в тот момент, когда он собирался активировать дистанционный пульт. В ходе обысков у фигуранта изъяли смартфон с рядом анонимных чатов, которые он постоянно менял для связи с кураторами.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Он находится под стражей без права на залог, а максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Новини.LIVE сообщали, что в конце ноября СБУ разоблачила сразу четырех пророссийских агитаторов в Херсоне, Харькове и Днепропетровской области. Среди задержанных оказался бывший театральный музыкант, который во время оккупации Херсона выступал на концертах в поддержку Кремля.

Также СБУ разоблачила 59-летнего гражданина России, который годами жил в Харькове. Мужчина в Telegram открыто поддерживал оккупантов и призывал к изменению границ Украины, за что теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.