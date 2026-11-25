Затриманий підозрюваний. Фото: СБУ

У Хмельницькому військова контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російських спецслужб за кілька метрів від місця запланованого теракту, коли той готувався дистанційно підірвати командира загону спецзаходів ССО. Вибухівку з пів кілограма пластиду та уражальними елементами кілер сховав у дверцятах припаркованого біля під'їзду кросовера.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від СБУ.

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СБУ зірвала вбивство командира загону спецзаходів ССО

Воєнна розвідка Росії готувала показовий теракт у Хмельницькому. Агенти ГРУ мали не просто вбити командира загону спецзаходів Сил спеціальних операцій, а й зафіксувати вибух на відео. Отримане відео росіяни потім збиралися використати в інформаційно-психологічних спецопераціях для внутрішньої дестабілізації в Україні. Втім, Служба безпеки України зірвала цей сценарій на фінальному етапі.

Хто погодився виконати замовлення гру

Виконавцем замаху на очільника одного з найбільших засекречених підрозділів Сил оборони став колишній військовослужбовець-контрактник із Харкова. З'ясувалося, що з армії чоловік звільнився у 2024 році за станом здоров'я, а згодом почав шукати "швидкі" заробітки в спеціалізованих Телеграм-каналах, де і потрапив у поле зору спецслужб РФ.

Фрагмент листування російського агента з харків'янином. Фото: СБУ

Після вербування харків'янин пройшов додаткову перевірку. Він розвідав у рідному обласному центрі місця паркування транспорту Сил оборони та розташування запасних командних пунктів.

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Отримавши схвалення кураторів, він вирушив у "відрядження" до Хмельницького. За ліквідацію українського офіцера замовники гарантували кілеру "невідкладну евакуацію" до Росії через треті країни та оформлення громадянства РФ.

Умови, які пропонували харків'янину для теракту. Фото: СБУ

Підготовка теракту. Фото: СБУ

У Хмельницькому диверсант винайняв житло біля багатоповерхівки, де мешкав спецпризначенець, і замаскував на балконі відеореєстратор. Через камеру він вивчав графік та маршрути руху військового. Тим часом із Харкова агент перегнав два автомобілі: кросовер та ще одну машину.

Процес підготовки до замаху. Фото: СБУ

В орендованому гаражі зловмисник переобладнав свій кросовер і встановив на нього автомобільні дверцята, які забрав із заздалегідь облаштованого схрону. Усередині дверцят був вмонтований саморобний вибуховий пристрій на основі пів кілограма пластиду. Щоб збільшити радіус та силу ураження, бомбу начинили свинцевими елементами, роликами від підшипників та металевими кульками діаметром 10 мм.

Начинений вибухівкою кросовер кілер залишив просто біля під'їзду українського командира, а поруч припаркував другу пригнану машину. У її салоні він встановив відеореєстратор із віддаленим доступом, щоб російські розвідники могли спостерігати за підривом онлайн. Сам агент зайняв позицію в засідці неподалік, очікуючи, коли офіцер вийде і проходитиме повз заміноване авто.

Співробітники військової контррозвідки СБУ діяли на випередження та затримали зловмисника "на гарячому" за декілька метрів від точки запланованого вибуху. Це сталось саме тоді, коли він збирався активувати дистанційний пульт. Під час обшуків у фігуранта вилучили смартфон із низкою анонімних чатів, які він постійно змінював для зв'язку з кураторами.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права на заставу, а максимальне покарання за цією статтею передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Новини.LIVE повідомляли, що наприкінці листопада СБУ викрила одразу чотирьох проросійських агітаторів у Херсоні, Харкові та на Дніпропетровщині. Серед затриманих опинився колишній театральний музикант, який під час окупації Херсона виступав на концертах на підтримку Кремля.

Також СБУ викрила 59-річного громадянина Росії, який роками жив у Харкові. Чоловік у Telegram відкрито підтримував окупантів та закликав до зміни кордонів України, за що тепер йому загрожує до 10 років тюрми.