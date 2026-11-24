Працівники СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безпеки України викрила чотирьох таких осіб у Херсоні, Харкові та Дніпропетровській області. Одним із фігурантів виявився колишній театральний музикант, який під час окупації Херсона виступав на концертах на підтримку Росії.

Про це повідомили у Службі безпеки України, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про викритих агітаторів РФ

У Херсоні правоохоронці викрили колишнього театрального музиканта, який підтримував російську агресію. За даними слідства, у травні 2022 року він узяв участь у пропагандистському заході, організованому окупаційною адміністрацією Володимира Сальдо, а в серпні виступав на концерті з нагоди російського дня прапора.

Один із затриманих проросійських агітаторів. Фото: СБУ

Після звільнення міста чоловік залишився в Херсоні, писав вірші, у яких прославляв російських військових, і передавав їх для трансляції на російському радіо.

Також у Херсоні затримали жінку, яка з анонімних акаунтів у Telegram закликала Росію збільшити кількість ударів керованими авіабомбами по місту. Крім того, вона вимагала від російського військового командування захопити обласний центр і посилити переслідування учасників руху опору на лівобережжі регіону.

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У Харкові викрили громадянина Росії, який тривалий час проживає в місті. За інформацією СБУ, він публікував у соціальних мережах дописи з виправдовуванням воєнних злочинів російської армії та захоплення українських територій.

Ще одну фігурантку виявили у Дніпропетровській області. Нею виявилася продавчиня ринку в Павлоградському районі, яка в Telegram-каналах виправдовувала окупацію частини Донеччини та висловлювала сподівання на захоплення всього сходу України. Також вона намагалася встановити контакт з адміністраторами проросійських інформаційних ресурсів.

Яке покарання загрожує затриманим

За результатами експертиз правоохоронці підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах Росії.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

колабораційна діяльність;

виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікація її учасників.

За цими статтями фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові суд виніс вирок колишній прикордонниці, яка під час окупації Куп'янщини працювала на створеному росіянами залізничному підприємстві та допомагала набирати персонал. Жінку засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також на Харківщині викрили військовослужбовця, якого підозрюють у співпраці з ФСБ. За даними слідства, він передав російському куратору координати ремонтного батальйону ЗСУ, де відновлювали безпілотні авіакомплекси.