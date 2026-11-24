Сотрудники СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины разоблачила четырёх таких лиц в Херсоне, Харькове и Днепропетровской области. Одним из фигурантов оказался бывший театральный музыкант, который во время оккупации Херсона выступал на концертах в поддержку России.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

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Что известно о разоблаченных агитаторах РФ

В Херсоне правоохранители разоблачили бывшего театрального музыканта, который поддерживал российскую агрессию. По данным следствия, в мае 2022 года он принял участие в пропагандистском мероприятии, организованном оккупационной администрацией Владимира Сальдо, а в августе выступал на концерте по случаю российского Дня флага.

Один из задержанных пророссийских агитаторов. Фото: СБУ

После освобождения города мужчина остался в Херсоне, писал стихи, в которых прославлял российских военных, и передавал их для трансляции на российском радио.

Также в Херсоне задержали женщину, которая с анонимных аккаунтов в Telegram призывала Россию увеличить количество ударов управляемыми авиабомбами по городу. Кроме того, она требовала от российского военного командования захватить областной центр и усилить преследование участников движения сопротивления на левом берегу региона.

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В Харькове разоблачили гражданина России, который длительное время проживает в городе. По информации СБУ, он публиковал в социальных сетях посты с оправданием военных преступлений российской армии и захвата украинских территорий.

Еще одну фигурантку выявили в Днепропетровской области. Ею оказалась продавщица рынка в Павлоградском районе, которая в Telegram-каналах оправдывала оккупацию части Донецкой области и выражала надежду на захват всего востока Украины. Также она пыталась установить контакт с администраторами пророссийских информационных ресурсов.

Какое наказание грозит задержанным

По результатам экспертиз правоохранители подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в интересах России.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

коллаборационистская деятельность;

оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также героизация ее участников.

По этим статьям фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях под процессуальным руководством областных прокуратур.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове суд вынес приговор бывшей пограничнице, которая во время оккупации Купянского района работала на созданном россиянами железнодорожном предприятии и помогала набирать персонал. Женщину приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также в Харьковской области разоблачили военнослужащего, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ. По данным следствия, он передал российскому куратору координаты ремонтного батальона ВСУ, где восстанавливали беспилотные авиакомплексы.