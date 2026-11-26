Співробітник СБУ та затриманий військовий. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала в Донецькій області мобілізованого, якого Росія завербувала за допомогою штучного інтелекту. Ворог створив на сайтах знайомств фейкові акаунти зі згенерованими ШІ фотографіями дівчат, одна з яких представилася медикинею Нацгвардії. Вона пообіцяла побачення в обмін на координати підрозділу на Слов’янському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Новини.LIVE.

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Вербування військового за допомогою ШІ

Військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрила та затримала ще одного агента РФ. Ним виявився житель Львова, якого мобілізували до війська. Він передавав ворогу інформацію, що допомагала коригувати удари по позиціях Сил оборони на Донеччині.

"Як з’ясувало розслідування, російські спецслужбісти завербували військового за допомогою так званого прийому "медової пастки". Для цього вони згенерували за допомогою штучного інтелекту декілька фото дівчат і створили під них фейкові акаунти на сайтах знайомств і в тематичних чатах соцмереж", — йдеться у повідомленні

Російські спецслужби встановили контакт із мобілізованим через сайти знайомств, де чоловік шукав можливість завести романтичні стосунки.

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Після налагодження близького контакту із "дівчатами", військовий передавав противнику локації ЗСУ в обмін на обіцянку зустрічі з інтернет-знайомою.

З’ясувалося, що одна з інтернет-знайомих видавала себе за медикиню Національної гвардії України. Вона пообіцяла військовому особисту зустріч в обмін на координати розташування його бригади ЗСУ на Слов’янському напрямку.

Також фігурант фіксував на телефон розташування складів з боєприпасами та зосередження військової техніки бойового зʼєднання української армії.

"Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта і затримали його за місцем проходження служби. Паралельно з цим було убезпечено локації Сил оборони, що перебували у радіусі розвідактивності російського інформатора", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у зловмисника вилучити телефон із доказами роботи в інтересах РФ.

Слідчі СБУ оголосили затриманому підозру за несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці продовжують розслідування, щоб з’ясувати всі обставини справи та перевірити підстави для додаткової кваліфікації дій затриманого за статтею про державну зраду.

Як писали Новини.LIVE, у Хмельницькому військова контррозвідка СБУ затримала агента російських спецслужб неподалік від місця, де він планував влаштувати теракт. Зловмисник готував дистанційний підрив командира загону спеціальних операцій ССО.

Крім того, СБУ викрила чотирьох прихильників Росії у Херсоні, Харкові та на Дніпропетровщині. Серед них — колишній музикант театру, який під час російської окупації Херсона брав участь у концертах на підтримку РФ.