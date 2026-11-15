Автомобілі, які спалив зловмисник. Фото: Нацполіція

Поліцейські у ніч проти 15 листопада затримали в Івано-Франківську 20-річного чоловіка, який підпалював автомобілі на замовлення Росії. Ворожий куратор обіцяв йому гроші за виконання завдань. Зловмиснику оголошено підозру у вчиненні підпалів трьох автомобілів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає Новини.LIVE.

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Підпали авто на замовлення Росії

Упродовж трьох ночей в обласному центрі сталися підпали, внаслідок яких пошкоджено чотири автомобілі. Так, у ніч проти 13 листопада на вулиці Карпатській пошкоджено Audi та Jeep Compass.

Автомобіль після підпалу. Фото: Нацполіція

Наступної ночі, 14 листопада, на Південному бульварі підпалили Volkswagen Transporter. А 15 листопада поліція отримала повідомлення про займання Volkswagen Touareg у дворі на вулиці Набережній.

Після перших повідомлень про займання автомобілів поліція розпочала заходи з пошуку причетних до злочинів. Завдяки спільним оперативним діям із представниками СБУ вдалося встановити особу підозрюваного. Його затримали тієї ж ночі поблизу місця підпалу на вулиці Набережній.

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"Слідчі встановили, що студент натрапив в одній із груп у соціальних мережах на оголошення про "легкий" заробіток. Йому запропонували гроші за підпали автомобілів. Для підтвердження виконання завдань молодик знімав кожен підпал на відео та надсилав записи куратору через месенджер. Під час огляду мобільного телефона правоохоронці виявили відеозаписи підпалів", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку в помешканні затриманого правоохоронці знайшли та вилучили одяг і взуття, у яких він, за версією слідства, скоював підпали. Також поліцейські вилучили інші предмети, що можуть слугувати доказами у справі.

Відео в телефоні підозрюваного. Фото: Нацполіція

Обшук в помешканні фігуранта. Фото: Нацполіція

Покарання за підпали авто

Слідчі оголосили чоловікові підозру в умисному знищенні або пошкодженні чужого майна, вчиненого за певних обтяжуючих обставин (ч. 2 ст. 194 КК України). Йдеться про автомобілі Audi, Jeep Compass та Volkswagen Touareg. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Крім того, поліція перевіряє причетність підозрюваного до підпалу Volkswagen Transporter, який належить воїну ЗСУ. За цим фактом триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період).

Як писали Новини.LIVE з посиланням на СБУ, блогеру з Краматорська, який співпрацював із російською воєнною розвідкою, оголосили підозру. Він передавав противнику інформацію про розташування ЗСУ та сприяв коригування ударів РФ.

Крім того, контррозвідники СБУ затримали чоловіка, якого підозрюють у смертельному теракті в Дніпрі. У квітні 2025 року він, за даними слідства, підірвав автомобіль керівника Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради.