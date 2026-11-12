Працівники служби безпеки України. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

У четвер, 12 листопада, стало відомо про вирок місцевому блогеру з Краматорська, який працював на російську воєнну розвідку. Чоловік збирав дані про позиції українських військових на Донеччині та допомагав коригувати російські обстріли. Суд також ухвалив рішення про конфіскацію його майна.

Про це повідомили в СБУ, передає Новини.LIVE.

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Як блогер із Краматорська допомагав російській розвідці

За даними слідства, чоловік використовував два власні Telegram-канали. Через них він закликав майже 500 підписників повідомляти про місця перебування українських захисників.

Крім того, блогер сам шукав позиції військових. Для цього він їздив прифронтовими районами.

У СБУ розповіли, що чоловік діяв "під виглядом поїздок на дачу". Отримані координати він позначав на Google Maps, а скріншоти карт зберігав у своєму телефоні.

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Також блогер поширював неправдиву інформацію про Сили оборони та ситуацію на фронті. Так він намагався спонукати підписників повідомляти місця розташування українських військових.

Як СБУ викрила агента ГРУ РФ

Співробітники СБУ затримали чоловіка за місцем проживання у липні 2026 року. Під час обшуку правоохоронці вилучили смартфон із доказами його діяльності на користь Росії.

Суд визнав блогера винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Його засудили за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що контррозвідка СБУ затримала підозрюваного у смертельному теракті в Дніпрі. За даними слідства, у квітні 2025 року він підірвав автомобіль керівника Лівобережної адміністрації Дніпровської міськради. Посадовець згодом помер у лікарні, а підозрюваний переховувався в місті понад півтора року.

Також Новини.LIVE писали про викриття військовослужбовця ЗСУ, якого підозрюють у співпраці з російською ФСБ. За версією слідства, він передавав ворогу координати українських позицій на Херсонському та Запорізькому напрямках. Для зв'язку з куратором чоловік використовував 18 смартфонів і змінив 77 номерів. Його затримали після втечі з військової частини.