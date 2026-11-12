Сотрудники службы безопасности Украины. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

В четверг, 12 ноября, стало известно о приговоре, вынесенном местному блогеру из Краматорска, который работал на российскую военную разведку. Мужчина собирал данные о позициях украинских военных в Донецкой области и помогал корректировать российские обстрелы. Суд также принял решение о конфискации его имущества.

Об этом сообщили в СБУ, передает Новини.LIVE.

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Как блогер из Краматорска помогал российской разведке

По данным следствия, мужчина использовал два собственных Telegram-канала. Через них он призывал почти 500 подписчиков сообщать о местах нахождения украинских защитников.

Кроме того, блогер сам выявлял позиции военных. Для этого он ездил по прифронтовым районам.

В СБУ рассказали, что мужчина действовал «под видом поездок на дачу». Полученные координаты он отмечал на Google Maps, а скриншоты карт хранил в своём телефоне.

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Также блогер распространял ложную информацию о Силах обороны и ситуации на фронте. Таким образом он пытался побудить подписчиков сообщать о местах дислокации украинских военных.

Как СБУ разоблачила агента ГРУ РФ

Сотрудники СБУ задержали мужчину по месту жительства в июле 2026 года. Во время обыска правоохранители изъяли смартфон с доказательствами его деятельности в интересах России.

Суд признал блогера виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Его осудили по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что контрразведка СБУ задержала подозреваемого в смертоносном теракте в Днепре. По данным следствия, в апреле 2025 года он взорвал автомобиль руководителя Левобережной администрации Днепровского горсовета. Чиновник впоследствии скончался в больнице, а подозреваемый скрывался в городе более полутора лет.

Также Новини.LIVE писали о разоблачении военнослужащего ВСУ, которого подозревают в сотрудничестве с российской ФСБ. По версии следствия, он передавал врагу координаты украинских позиций на Херсонском и Запорожском направлениях. Для связи с куратором мужчина использовал 18 смартфонов и сменил 77 номеров. Его задержали после побега из воинской части.