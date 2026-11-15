Автомобили, сожженные злоумышленником. Фото: Нацполиция

В ночь на 15 ноября полицейские задержали в Ивано-Франковске 20-летнего мужчину, который поджигал автомобили по заказу России. Вражеский куратор обещал ему деньги за выполнение заданий. Злоумышленнику предъявлено подозрение в совершении поджогов трех автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает Новини.LIVE.

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Поджоги автомобилей по заказу России

В течение трех ночей в областном центре произошли поджоги, в результате которых были повреждены четыре автомобиля. Так, в ночь на 13 ноября на улице Карпатской были повреждены Audi и Jeep Compass.

Автомобиль после поджога. Фото: Нацполиция

На следующую ночь, 14 ноября, на Южном бульваре подожгли Volkswagen Transporter. А 15 ноября полиция получила сообщение о возгорании Volkswagen Touareg во дворе на улице Набережной.

После первых сообщений о возгораниях автомобилей полиция приступила к поиску лиц, причастных к преступлениям. Благодаря совместным оперативным действиям с представителями СБУ удалось установить личность подозреваемого. Его задержали той же ночью вблизи места поджога на улице Набережной.

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Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: Нацполиция

"Следователи установили, что студент наткнулся в одной из групп в социальных сетях на объявление о "легком" заработке. Ему предложили деньги за поджоги автомобилей. Для подтверждения выполнения заданий молодой человек снимал каждый поджог на видео и отправлял записи куратору через мессенджер. Во время осмотра мобильного телефона правоохранители обнаружили видеозаписи поджогов", — говорится в сообщении.

Во время обыска в квартире задержанного правоохранители нашли и изъяли одежду и обувь, в которых он, по версии следствия, совершал поджоги. Также полицейские изъяли другие предметы, которые могут служить доказательствами по делу.

Видео в телефоне подозреваемого. Фото: Нацполиция

Обыск в квартире фигуранта. Фото: Нацполиция

Наказание за поджоги автомобилей

Следователи объявили мужчине подозрение в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном при определенных отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 194 УК Украины). Речь идет об автомобилях Audi, Jeep Compass и Volkswagen Touareg. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Кроме того, полиция проверяет причастность подозреваемого к поджогу Volkswagen Transporter, принадлежащего военнослужащему ВСУ. По данному факту ведётся досудебное расследование по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооружённых Сил Украины и других военных формирований в особый период).

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СБУ, блогеру из Краматорска, сотрудничавшему с российской военной разведкой, объявили подозрение. Он передавал противнику информацию о расположении ВСУ и способствовал корректировке ударов РФ.

Кроме того, контрразведчики СБУ задержали мужчину, которого подозревают в смертоносном теракте в Днепре. В апреле 2025 года он, по данным следствия, взорвал автомобиль руководителя Левобережной администрации Днепровского городского совета.