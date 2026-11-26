Задержание подозреваемого должностного лица Воздушных сил ВСУ. Фото: Генеральная прокуратура Украины

Командование Воздушных сил ВСУ отреагировало на задержание начальника управления одного из своих структурных подразделений. Военного чиновника подозревают в получении взятки за содействие предприятию в оборонных закупках. В командовании уже назначили служебное расследование и усиливают контроль за закупками.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот из Facebook

Реакция Воздушных сил

В командовании заявили, что предоставляют правоохранительным органам всю необходимую информацию и документацию для расследования дела. Также в Воздушных силах принимают меры по усилению внутреннего аудита, контроля за использованием ресурсов и прозрачностью закупок.

"Для выяснения причин возможного правонарушения в Воздушных силах назначено служебное расследование", — говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что все причастные к противоправным действиям должностные лица должны понести ответственность в случае доказательства их вины.

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В чем подозревают чиновника

По данным Офиса Генерального прокурора и СБУ, в Винницкой области правоохранители раскрыли предполагаемую коррупционную схему при закупках комплектующих и расходных материалов для аэродромной техники. Следствие установило, что с апреля 2026 года военный чиновник передавал директору компании информацию о предстоящих закупках, в частности об объемах финансирования, технических характеристиках, количестве и ожидаемой стоимости необходимого имущества. Он также содействовал заключению и исполнению договоров. В результате предприятие выиграло два оборонных тендера на общую сумму более 5,4 млн грн. В ноябре правоохранители зафиксировали передачу военному чиновнику 160 тыс. грн неправомерной выгоды, после чего обоих мужчин задержали.

Меры пресечения в отношении подозреваемых

Военному чиновнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Суд взял представителя Командования Воздушных сил под стражу с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн. Предпринимателю избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Ранее НАБУ и САП разоблачили должностное лицо СБУ в разглашении закрытой информации. Фигурант дела возглавлял одно из подразделений Департамента защиты национальной государственности. Его подозревают в разглашении сведений досудебного расследования и получении неправомерной выгоды.

Также в Ивано-Франковске правоохранители задержали 20-летнего мужчину по подозрению в поджогах автомобилей. По данным следствия, он согласился выполнять задания российского куратора за деньги. В телефоне подозреваемого правоохранители обнаружили видеозаписи поджогов.

Кроме того, в Днепропетровской области СБУ задержала дезертира, которого подозревают в корректировке ударов россиян. По данным правоохранителей, мужчина действовал под видом таксиста. Его разоблачила украинская контрразведка.