Головна Новини дня У Польщі затримали українця за запуск дрона біля будівлі уряду

У Польщі затримали українця за запуск дрона біля будівлі уряду

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 14:43
У Варшаві затримали українця та білоруску за запуск дрона на урядову будівлю
Зруйнована покрівля будинку в Польщі, на який впав російський БПЛА. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

У Варшаві співробітники Служби охорони держави затримали двох осіб, які керували дроном над урядовими будівлями. Як повідомив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжиньський, йдеться про 21-річного громадянина України та 17-річну громадянку Білорусі.

Про це повідомляє tvN24.

Читайте також:

Українець та білоруска вирішили запустити дрон біля будівлі уряду Польщі

За його словами, охоронці діяли оперативно й одразу встановили операторів дрона, після чого їх було затримано. Добжиньський наголосив, що інцидент не пов’язаний із жодними шпигунськими операціями, як припускали деякі ЗМІ.

Відомо, що запуск дрона відбувався з території Лазєнковського парку, розташованого неподалік урядових будівель.

"Це молоді люди, можливо, це випливало з легковажності, можливо, з незнання, можливо, з того, що вони хотіли зняти якийсь фільм тут над Королівськими Лазєнками. Тим більше, що вони перебували в Лазєнковському парку, і саме звідти цей дрон запустили. Важливо, щоб держава відреагувала, щоб державні службовці діяли правильно", — висловився Добжинський. 

Нагадаємо, в Польщі нещодавно збили дрон на урядовими будівлями. Тоді прем'єр-міністр країни Дональд Туск заявив про затримання двох громадян Білорусі. 

Втім у Польщі нещодавно стався масштабний наліт російських дронів на територію країни.

З плином розслідування у Польщі зробили заяву, що російські дрони залетіли в Польщу цілеспрямовано. Також в Польщі відкинули звинувачення України у влаштуванні дронової диверсії.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський натомість заявив, що Україна ділитиметься бойовим досвідом у збитті дронів з польськими військами.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
