В Варшаве задержали украинца и белоруску за запуск дрона на правительственное здание

Разрушенная кровля дома в Польше, на который упал российский БПЛА. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

В Варшаве сотрудники Службы охраны государства задержали двух человек, которые управляли дроном над правительственными зданиями. Как сообщил представитель координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский, речь идет о 21-летнем гражданине Украины и 17-летней гражданке Беларуси.

Об этом сообщает tvN24.

По его словам, охранники действовали оперативно и сразу установили операторов дрона, после чего они были задержаны. Добжиньский подчеркнул, что инцидент не связан ни с какими шпионскими операциями, как предполагали некоторые СМИ.

Известно, что запуск дрона происходил с территории Лазенковского парка, расположенного неподалеку от правительственных зданий.

"Это молодые люди, возможно, это следовало из легкомыслия, возможно, из незнания, возможно, из того, что они хотели снять какой-то фильм здесь над Королевскими Лазенками. Тем более, что они находились в Лазенковском парке, и именно оттуда этот дрон запустили. Важно, чтобы государство отреагировало, чтобы государственные служащие действовали правильно", — высказался Добжинский.

Напомним, в Польше недавно сбили дрон на правительственными зданиями. Тогда премьер-министр страны Дональд Туск заявил о задержании двух граждан Беларуси.

Впрочем, в Польше недавно произошел масштабный налет российских дронов на территорию страны.

С течением расследования в Польше сделали заявление, что российские дроны залетели в Польшу целенаправленно. Также в Польше отвергли обвинения Украины в устройстве дроновой диверсии.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский взамен заявил, что Украина будет делиться боевым опытом в сбивании дронов с польскими войсками.