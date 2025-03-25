Переговори про перемир'я — Кремль заявив про неукладену заяву зі США

Переговорні групи США та Росії. Фото: Reuters

Росія та США провели переговори в Саудівській Аравії, опісля них мали представити спільну підсумкову заяву. В Москві стверджують, що нібито через Україну текст документа не ухвалили.

Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з оборони та безпеки Володимир Чижов, пишуть росЗМІ у вівторок, 25 березня.

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Спільна заява США та Росії після переговорів

Чижов стверджує, що текст спільної заяви США та Росії за підсумками переговорів не ухвалили. Однак деталей він не уточнив, лише поскаржився, що сталося це через позицію України.

"Спільну заяву за підсумками консультацій Росії та США в Ер-Ріяді не було ухвалено через позицію України", — зазначив Чижов.

Нагадаємо, у вівторок, 25 березня, відбувся другий раунд переговорів між Україною та США. За день до того американці спілкувалися з представниками Росії.

Перший раунд переговорів з українською стороною відбувся у неділю, 23 березня, в Ер-Ріяді. Йшлося про припинення вогню, а також енергетичну сферу.

Вже у понеділок, 24 березня, відбулася розмова між представниками Вашингтону та Москви. Вона тривала 12 годин та стосувалася припинення вогню в Україні.

У Росії раніше заявляли, що зміст зустрічей в Саудівській Аравії не будуть публічно розкривати. Це пояснили тим, що вони мають технічний характер.