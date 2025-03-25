Переговоры о перемирии — Кремль заявил о незаключенном заявлении с США

Переговорные группы США и России. Фото: Reuters

Россия и США провели переговоры в Саудовской Аравии, после них должны были представить совместное итоговое заявление. В Москве утверждают, что якобы из-за Украины текст документа не приняли.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Владимир Чижов, пишут росСМИ во вторник, 25 марта.

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Совместное заявление США и России после переговоров

Чижов утверждает, что текст совместного заявления США и России по итогам переговоров не приняли. Однако деталей он не уточнил, лишь посетовал, что произошло это из-за позиции Украины.

"Совместное заявление по итогам консультаций России и США в Эр-Рияде не было принято из-за позиции Украины", — отметил Чижов.

Напомним, во вторник, 25 марта, состоялся второй раунд переговоров между Украиной и США. За день до того американцы общались с представителями России.

Первый раунд переговоров с украинской стороной состоялся в воскресенье, 23 марта, в Эр-Рияде. Речь шла о прекращении огня, а также энергетической сфере.

Уже в понедельник, 24 марта, состоялся разговор между представителями Вашингтона и Москвы. Он длился 12 часов и касался прекращения огня в Украине.

В России ранее заявляли, что содержание встреч в Саудовской Аравии не будут публично раскрывать. Это объяснили тем, что они имеют технический характер.