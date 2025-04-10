Пєсков прокоментував участь китайців у війні проти України

Речник президента РФ Путіна Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

У Росії прокоментували участь громадян Китаю у повномасштабній війні в Україні на боці РФ. Так, речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив цей факт.

Про це інформують РосЗМІ.

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Пєсков сказав, що Росія не втягує Китай у повномасштабну війну проти України. За його словами, між країнами "міцне стратегічне партнерство".

Представники ЗМІ запитали у речника Кремля, що він думає про заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що Росія вербує китайців для війни. Адже Україна вже зафіксувала, що на боці ЗС РФ воюють щонайменше 155 громадян Китаю.

У відповідь Пєсков сказав, що це нібито не так. Водночас він зазначив, що Китай — стратегічний партнер Росії. Він сказав, що "Зеленський не правий".

"Це не так, Китай займає зважену позицію. Китай — наш стратегічний партнер, друг", — наголосив представник Кремля.

Що передувало заяві Пєскова

У вівторок, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли у полон двох громадян Китаю. За його словами, вони воювали на боці Росії.

"Наші військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Це відбулося на території України — на Донеччині. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані", — повідомив глава держави.

Крім того, він додав, що є інформація про те, що таких громадян Китаю в підрозділах армії РФ значно більше, ніж двоє.

Пізніше президент України назвав кількість громадян Китаю, що воюють проти України на боці Росії. За його даними, це щонайменше 155 китайців.

"Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато. По цих 155 — є паспортні дані, звідки вони, їх документи, вік, місця служби", — зазначив глава держави.

Зауважимо, що Зеленський сказав, що Україна готова обміняти полонених китайських солдатів, але за умови.

Нагадаємо, що китайські військовий розповів, що заплатив 300 тисяч рублів, щоб долучитися до армії РФ і воювати.