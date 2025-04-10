Песков прокомментировал участие китайцев в войне против Украины

Спикер президента РФ Путина Дмитрий Песков. Фото: Reuters

В России прокомментировали участие граждан Китая в полномасштабной войне в Украине на стороне РФ. Следовательно, представитель Кремля Дмитрий Песков отрицает этот факт.

Об этом информируют РосСМИ.

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Песков сказал, что Россия не втягивает Китай в полномасштабную войну против Украины. По его словам, между странами "крепкое стратегическое партнерство".

Представители СМИ спросили у спикера Кремля, что он думает о заявлении президента Украины Владимир Зеленского о том, что Россия вербует китайцев для войны. Ведь Украина уже зафиксировала, что на стороне ВС РФ воюют по меньшей мере 155 граждан Китая.

В ответ Песков сказал, что это якобы не так. В то же время он отметил, что Китай — стратегический партнер России. Он сказал, что "Зеленский не прав".

"Это не так, Китай занимает взвешенную позицию. Китай наш стратегический партнер, друг", — подчеркнул представитель Кремля.

Что предшествовало заявлению Пескова

Во вторник, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные взяли в плен двух граждан Китая. По его словам, они воевали на стороне России.

"Наши военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Это произошло на территории Украины - в Донецкой области. Есть документы этих пленных, банковские карточки, личные данные", — сообщил глава государства.

Кроме того, он добавил, что есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях армии РФ значительно больше, чем двое.

Позже президент Украины назвал количество граждан Китая, воюющих против Украины на стороне России. По его данным, это по меньшей мере 155 китайцев.

"Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного. По этим 155 - есть паспортные данные, откуда они, их документы, возраст, места службы", — отметил глава государства.

Заметим, что Зеленский сказал, что Украина готова обменять пленных китайских солдат, но при условии.

Напомним, что китайские военный рассказал, что заплатил 300 тысяч рублей, чтобы присоединиться к армии РФ и воевать.