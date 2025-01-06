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У Європі крижаний дощ спричинив зупинку авіарейсів — що відомо

6 січня 2025 08:37
Євгенія Брюховецька - редактор
У Європі вирує зимова негода — скасовано низку рейсів
Аеропорт у Манчестері. Фото: BBC
Євгенія Брюховецька - редактор

У всій Європі через сильний сніг та крижаний дощ скасовують авіарейси. Особливо складна ситуація у Великій Британії та Німеччині, де польоти призупинили кілька великих аеропортів.

Про це пише AP у понеділок, 6 січня.

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Сильний сніг у Британії

Так, у низці європейських країн в неділю призупинили авіаційне сполучення через надскладні погодні умови — сильний сніг і крижаний дощ.

Зокрема, у Великій Британії погода залишається несприятливою, через що існують побоювання, що багато сільських громад на півночі можуть бути відрізані. Відомо, що на висоті понад 300 метрів випало до 40 сантиметрів снігу.

Водночас національна мережа, яка контролює енергосистему країни, працює над відновленням постачання світла. Повідомлялося про перебої в містах Бірмінгем, Брістоль, Кардіффі та Уельс.

Було перенесено багато спортивних заходів, а ліверпульський аеропорт та аеропорт Манчестера закрили на ніч злітно-посадкові смуги, але вчора повернулися до звичайного режиму роботи. 

Дорожня мережа теж постраждала від погоди — багато доріг були заздалегідь перекриті місцевою владою, але застряглі автівки та ДТП спричинили перебої в інших місцях. Національна залізниця скасувала низку потягів та попередила про перебої впродовж тижня.

За даними метеорологічної служби, мокрий сніг просунеться на північ і буде найсильнішим на півночі Англії і в південній Шотландії, після чого на півдні потеплішає. Там існуватиме загроза повеней на річках Тоу і Ейвон.

Сильний сніг у Німеччині

У Німеччині влада попередила про ожеледицю, порадивши людям за можливості залишатися вдома. Аеропорт Франкфурта-на-Майні скасував 120 з 1090 запланованих рейсів у неділю, а в Мюнхені була відкрита лише одна злітно-посадкова смуга.

Крім того, у Баден-Вюртемберзі внаслідок складних погодних умов автобус з'їхав з дороги біля міста Хеммінген. Там поранення отримали восьмеро людей. Також спостерігалися перебої в роботі поїздів далекого прямування.

Нагадаємо, авіарейс з Гонконгу потрапив у минуле, вилетівши 1 січня, а приземлившись у Лос-Анджелесі 31 грудня.

Також наприкінці грудня 2025 року у небі над Грозним російська ракета влучила в літак азербайджанських авіаліній. Йому не дозволили здійснити аварійну посадку, тому літак був змушений летіти до аеропорту Актау в Казахстані, де він впав.

погода Німеччина авіарейси Європа сніг Велика Британія

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