В Европе бушует зимняя непогода - отменен ряд рейсов

Аэропорт в Манчестере. Фото: BBC

В всей Европе из-за сильного снега и ледяного дождя отменяют авиарейсы. Особенно сложная ситуация в Великобритании и Германии, где полеты приостановили несколько крупных аэропортов.

Об этом пишет AP в понедельник, 6 января.

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Сильный снег в Британии

Так, в ряде европейских стран в воскресенье приостановили авиационное сообщение из-за сверхсложных погодных условий — сильного снега и ледяного дождя.

В частности, в Великобритании погода остается неблагоприятной, из-за чего существуют опасения, что многие сельские общины на севере могут быть отрезаны. Известно, что на высоте более 300 метров выпало до 40 сантиметров снега.

В то же время национальная сеть, которая контролирует энергосистему страны, работает над восстановлением поставок света. Сообщалось о перебоях в городах Бирмингем, Бристоль, Кардиффе и Уэльс.

Было перенесено много спортивных мероприятий, а ливерпульский аэропорт и аэропорт Манчестера закрыли на ночь взлетно-посадочные полосы, но вчера вернулись к обычному режиму работы.

Аэропорт Манчестера в Великобритании временно закрыл взлетно-посадочные полосы из-за сильного снегопада. pic.twitter.com/FQo0RN94NJ — Beirut Wire (@beirutwire) 5 января 2025

Дорожная сеть тоже пострадала от погоды — многие дороги были заранее перекрыты местными властями, но застрявшие машины и ДТП вызвали перебои в других местах. Национальная железная дорога отменила ряд поездов и предупредила о перебоях в течение недели.

По данным метеорологической службы, мокрый снег продвинется на север и будет самым сильным на севере Англии и в южной Шотландии, после чего на юге потеплеет. Там будет существовать угроза наводнений на реках Тоу и Эйвон.

Сильный снег в Германии

В Германии власти предупредили о гололедице, посоветовав людям по возможности оставаться дома. Аэропорт Франкфурта-на-Майне отменил 120 из 1090 запланированных рейсов в воскресенье, а в Мюнхене была открыта лишь одна взлетно-посадочная полоса.

Das Video zum #Eisregen welcher zu gefrierendem Regen wurde. pic.twitter.com/BRKKvfJzZu — Badnerlandwetter (@WetterBaden) 4 января 2025

Кроме того, в Баден-Вюртемберге в результате сложных погодных условий автобус съехал с дороги возле города Хемминген. Там ранения получили восемь человек. Также наблюдались перебои в работе поездов дальнего следования.

Напомним, авиарейс из Гонконга попал в прошлое, вылетев 1 января, а приземлившись в Лос-Анджелесе 31 декабря.

Также в конце декабря 2025 года в небе над Грозным российская ракета попала в самолет азербайджанских авиалиний. Ему не позволили совершить аварийную посадку, поэтому самолет был вынужден лететь в аэропорт Актау в Казахстане, где он упал.