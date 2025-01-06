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В Европе ледяной дождь вызвал остановку авиарейсов — что известно

6 января 2025 08:37
Евгения Брюховецкая - редактор
В Европе бушует зимняя непогода - отменен ряд рейсов
Аэропорт в Манчестере. Фото: BBC
Евгения Брюховецкая - редактор

В всей Европе из-за сильного снега и ледяного дождя отменяют авиарейсы. Особенно сложная ситуация в Великобритании и Германии, где полеты приостановили несколько крупных аэропортов.

Об этом пишет AP в понедельник, 6 января.

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Так, в ряде европейских стран в воскресенье приостановили авиационное сообщение из-за сверхсложных погодных условий — сильного снега и ледяного дождя.

В частности, в Великобритании погода остается неблагоприятной, из-за чего существуют опасения, что многие сельские общины на севере могут быть отрезаны. Известно, что на высоте более 300 метров выпало до 40 сантиметров снега.

В то же время национальная сеть, которая контролирует энергосистему страны, работает над восстановлением поставок света. Сообщалось о перебоях в городах Бирмингем, Бристоль, Кардиффе и Уэльс.

Было перенесено много спортивных мероприятий, а ливерпульский аэропорт и аэропорт Манчестера закрыли на ночь взлетно-посадочные полосы, но вчера вернулись к обычному режиму работы.

Дорожная сеть тоже пострадала от погоды — многие дороги были заранее перекрыты местными властями, но застрявшие машины и ДТП вызвали перебои в других местах. Национальная железная дорога отменила ряд поездов и предупредила о перебоях в течение недели.

По данным метеорологической службы, мокрый снег продвинется на север и будет самым сильным на севере Англии и в южной Шотландии, после чего на юге потеплеет. Там будет существовать угроза наводнений на реках Тоу и Эйвон.

Сильный снег в Германии

В Германии власти предупредили о гололедице, посоветовав людям по возможности оставаться дома. Аэропорт Франкфурта-на-Майне отменил 120 из 1090 запланированных рейсов в воскресенье, а в Мюнхене была открыта лишь одна взлетно-посадочная полоса.

Кроме того, в Баден-Вюртемберге в результате сложных погодных условий автобус съехал с дороги возле города Хемминген. Там ранения получили восемь человек. Также наблюдались перебои в работе поездов дальнего следования.

Напомним, авиарейс из Гонконга попал в прошлое, вылетев 1 января, а приземлившись в Лос-Анджелесе 31 декабря.

Также в конце декабря 2025 года в небе над Грозным российская ракета попала в самолет азербайджанских авиалиний. Ему не позволили совершить аварийную посадку, поэтому самолет был вынужден лететь в аэропорт Актау в Казахстане, где он упал.

погода Германия авиарейсы Европа снег Великобритания

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