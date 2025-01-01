Пасажири авіарейсу з Китаю двічі відсвяткували Новий рік

Літак. Ілюстративне фото: відкриті джерела

Літак вилетів з аеропорту Гонконгу в перші хвилини 1 січня та приземлився у Лос-Анджелесі, ніби повернувшись в часі на дві години в минуле. Таким чином пасажири двічі відсвяткували Новий рік.

Про це пише New York Post.

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Пасажири транстихоокеанського рейсу 880 Cathay Pacific вилетіли 1 січня 2025 року, а коли через 14 годин польоту приземлилися у Лос-Анджелесі, перетнувши міжнародну лінію зміни дат над Тихим океаном, — опинилися 31 грудня 2024 року о 22:00.

Видання пише, що цей рейс не єдиний, який "подорожує назад у часі", а пасажири свідомо купують транстихоокеанські рейси у східному напрямку, аби двічі відсвяткувати Новий рік.

Маршрут рейсу 880. Фото: Flightaware

Водночас існують й туристи, які нібито "пропускають" це свято. Йдеться про рейс 27 Air New Zealand, який вилетів із Сан-Франциско напередодні Нового року, але через понад 12 годин приземлилися в Окленді аж рано вранці 2 січня.

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