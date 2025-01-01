Пассажиры авиарейса из Китая дважды отпраздновали Новый год

Самолет. Иллюстративное фото: открытые источники

Самолет вылетел из аэропорта Гонконга в первые минуты 1 января и приземлился в Лос-Анджелесе, будто вернувшись во времени на два часа в прошлое. Таким образом пассажиры дважды отпраздновали Новый год.

Об этом пишет New York Post.

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Празднование Нового года дважды

Пассажиры транстихоокеанского рейса 880 Cathay Pacific вылетели 1 января 2025 года, а когда через 14 часов полета приземлились в Лос-Анджелесе, пересекая международную линию смены дат над Тихим океаном, — оказались 31 декабря 2024 года в 22:00.

Издание пишет, что этот рейс не единственный, который "путешествует назад во времени", а пассажиры сознательно покупают транстихоокеанские рейсы в восточном направлении, чтобы дважды отпраздновать Новый год.

Маршрут рейса 880. Фото: Flightaware

В то же время существуют и туристы, которые якобы "пропускают" этот праздник. Речь идет о рейсе 27 Air New Zealand, который вылетел из Сан-Франциско накануне Нового года, но спустя более 12 часов приземлились в Окленде аж рано утром 2 января.

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