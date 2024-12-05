Авіаперевезення у 2025 році — коли в Україні запрацюють аеропорти

Літак в аеропорті. Фото архівне: УНІАН

В Україні активно обговорюють можливість відновлення авіапольотів пасажирських літаків. Ця тема стала особливо актуальною після заяв представників страхового бізнесу, які прогнозують відновлення рейсів з львівського аеропорту або "Борисполя" до кінця січня 2025 року.

За яких умов та коли в Україні можуть відновити авіасполучення та які аеропорти потенційно могли б приймати літаки, з'ясували журналісти ТСН.

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За словами страховиків, кілька авіакомпаній вже готові працювати з Україною за умови забезпечення страхування польотів. Вони також припускають, що технічно легше реалізувати польоти зі Львова, однак українська влада нібито наполягає на запуску рейсів саме з "Борисполя". Водночас представники головного аеропорту країни заявляють, що технічно готові відновити роботу протягом місяця після отримання дозволу.

Умови для відновлення польотів

Експерт з авіації Валерій Романенко підкреслив, що ключовою умовою для запуску рейсів є забезпечення повної безпеки в повітряному просторі. За його словами, компанії можуть страхувати польоти за гарантії повної безпеки у небі, бо інакше ніхто не погодиться літати в Україні.

"Всі літаки у нас в лізингу, авіакомпанії не мають власних. А їх страхування можливе за однієї умови – безпека в небі. Особисто я вважаю, що під час ведення бойових дій, досягти повної безпеки у нашому небі неможливо", — сказав Романенко.

Фахівець додав, що українська інфраструктура наразі не готова гарантувати безпеку пасажирів під час зльоту, посадки та перебування в аеропортах. Зокрема, Київ та його околиці постійно зазнають атак, що значно ускладнює ситуацію.

Чи може відновити роботу аеропорт в Ужгороді

Тим часом, на думку експерта, найбільше шансів на відновлення польотів має аеропорт Ужгорода, оскільки туди не прилітали ракети. Він вважає, що це єдиний аеропорт, який можна було б відкрити для роботи під час війни. Проте він теж має свої недоліки.

"Він має невеликі потужності. Щоб запуск цього летовища був економічно вигідним, там має бути відповідний потік літаків. А забезпечити цей потік буде доволі проблематично. Крім того, злітно-посадкова смуга придатна лише для невеликих літаків, на 50-70 пасажирів. Для "боїнгів" чи "аербасів" вона закоротка", — розповідає Валерій Романенко.

Попри це, щоб захистити летовище від російських атак, треба узгодити складне питання зі Словаччиною. Це пов'язано з тим, що захід на злітно-посадкову смугу відбувається частково і з України, і зі Словаччини. Також треба подбати про достатню кількість ЗРК Patriot, щоб відбивати у районі летовища російські ракети.

Чи може приймати літаки аеропорт у Львові під час війни

Львів теж не надто підходящий варіант для відновлення авіарейсів. Львівський аеропорт періодично може потрапляти під обстріли. Крім того, якщо під час посадки чи висадки пасажирів пролунає сигнал тривоги, це створить хаос та наражатиме їх на небезпеку. Евакуація триватитме багато часу, що ставить під загрозу життя людей.

Романенко пояснив, що будь-яка затримка через тривоги робить збитковою роботу аеропорту, бо летовище має працювати цілодобово.

Чи може Україна орієнтуватися на досвід Ізраїлю

Приклад Ізраїлю, де навіть під час війни авіаперевезення не припиняються, часто використовують як аргумент на користь відновлення польотів в Україні. Однак експерти зазначають, що порівнювати ці дві країни некоректно через суттєві відмінності в рівні протиповітряної оборони. Щільність захисту ППО в Ізраїлі значно вища за ту, що є в Україні.

Чи можна захисти всі аеропорти коридором з Patriot

Крім того, були озвучені пропозиції про створення в Україні захищеного повітряного коридору від "Борисполя" до західного кордону під захистом систем Patriot. Цей план мав би дозволити відновити роботу цивільної авіації навіть під час війни.

Втім Романенко наголошує, що питання безпеки пасажирів все одно залишається невирішеним: незрозуміло, як відбуватиметься посадка та висадка пасажирів, чи вистачить часу на евакуацію, місць для укриття та процесу безпекового контролю та перевірки багажу.

Чи мають шанси на роботу разові рейси

Разові рейси теж викликають скептицизм в експертів через збитковість. Навіть якщо потрібно прийняти один літак, то до роботи мають залучити всі служби аеропорту — від митників до технічного персоналу. Для авіакомпаній це будуть лише збитки, а держава витрачатиме ресурси, не отримуючи віддачі.

Нагадаємо, у жовтні в Офісі Президента України зробили заяву щодо можливості відновлення роботи аеропорту в Ужгороді під час війни.

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