Авиаперевозки в 2025 году — когда в Украине заработают аэропорты

Самолет в аэропорту. Фото архивное: УНИАН

В Украине активно обсуждается возможность возобновления авиаполетов пассажирских самолетов. Эта тема стала особенно актуальна после заявлений представителей страхового бизнеса, которые прогнозируют возобновление рейсов из львовского аэропорта или "Борисполя" до конца января 2025 года.

При каких условиях и когда в Украине могут восстановить авиасообщения и какие аэропорты могли бы принимать самолеты, выяснили журналисты ТСН.

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По словам страховщиков, несколько авиакомпаний уже готовы работать с Украиной при обеспечении страхования полетов. Они также предполагают, что технически легче реализовать полеты из Львова, однако украинские власти якобы настаивают на запуске рейсов именно из "Борисполя". В то же время представители главного аэропорта страны заявляют, что технически готовы возобновить работу в течение месяца после получения разрешения.

Условия для возобновления полетов

Эксперт по авиации Валерий Романенко подчеркнул, что ключевым условием для запуска рейсов является обеспечение полной безопасности в воздушном пространстве. По его словам, компании могут страховать полеты при гарантии полной безопасности в небе, иначе никто не согласится летать по Украине.

"Все самолеты у нас в лизинге, авиакомпании не имеют собственных. А их страхование возможно при одном условии — безопасность в небе. Лично я считаю, что во время ведения боевых действий достичь полной безопасности в нашем небе невозможно", — сказал Романенко.

Специалист добавил, что украинская инфраструктура пока не готова обеспечить безопасность пассажиров во время взлета, посадки и пребывания в аэропортах. В частности, Киев и его окрестности постоянно подвергаются атакам, что значительно усложняет ситуацию.

Может ли возобновить работу аэропорт в Ужгороде

Между тем, по мнению эксперта, больше всего шансов на возобновление полетов имеет аэропорт Ужгорода, поскольку туда не прилетали ракеты. Он считает, что это единственный аэропорт, который можно открыть для работы во время войны. Тем не менее у него тоже есть свои недостатки.

"У него небольшие мощности. Чтобы запуск этого аэропорта был экономически выгодным, там должен быть соответствующий поток самолетов. А обеспечить этот поток будет проблематично. Кроме того, взлетно-посадочная полоса пригодна лишь для небольших самолетов, на 50-70 пассажиров. Для "боингов" или "аэрбасов" она слишком короткая", — рассказывает Валерий Романенко.

Несмотря на это, чтобы защитить аэродром от российских атак, нужно согласовать сложный вопрос со Словакией. Это связано с тем, что заход на взлетно-посадочную полосу происходит частично и из Украины, и из Словакии. Также нужно позаботиться о достаточном количестве ЗРК Patriot, чтобы отражать в районе аэродрома российские ракеты.

Может ли принимать самолеты аэропорт во Львове во время войны

Львов тоже не очень подходящий вариант для возобновления авиарейсов. Львовский аэропорт периодически может попадать под обстрелы. Кроме того, если при посадке или высадке пассажиров раздастся сигнал тревоги, это создаст хаос и будет подвергать их опасности. Эвакуация займет много времени, что ставит под угрозу жизнь людей.

Романенко объяснил, что любая задержка из-за тревог делает убыточной работу аэропорта, потому что аэропорт должен работать круглосуточно.

Может ли Украина ориентироваться на опыт Израиля

Пример Израиля, где даже во время войны авиаперевозки не прекращаются, часто используют в качестве аргумента в пользу возобновления полетов в Украине. Однако эксперты отмечают, что сравнивать эти две страны некорректно из-за существенных отличий в уровне противовоздушной обороны. Плотность защиты ПВО в Израиле значительно выше, чем в Украине.

Можно ли защитить все аэропорты по коридору с Patriot

Кроме того, были озвучены предложения по созданию в Украине защищенного воздушного коридора от "Борисполя" до западной границы под защитой систем Patriot. Этот план должен позволить возобновить работу гражданской авиации даже во время войны.

Впрочем, Романенко отмечает, что вопрос безопасности пассажиров все равно остается нерешенным: непонятно, как будет происходить посадка и высадка пассажиров, хватит ли времени на эвакуацию, мест для укрытия и процесса контроля безопасности и проверки багажа.

Имеют шансы на работу разовые рейсы

Разовые рейсы тоже вызывают скептицизм у экспертов из-за убыточности. Даже если нужно принять один самолет, к работе необходимо привлечь все службы аэропорта — от таможенников до технического персонала. Для авиакомпаний это будут только убытки, а государство будет тратить ресурсы, не получая отдачи.

Напомним, в октябре в Офисе Президента Украины сделали заявление о возможности возобновления работы аэропорта в Ужгороде во время войны.

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