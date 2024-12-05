Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Эксперт назвал шансы возобновления авиарейсов в Украине в 2025 arrow

Эксперт назвал шансы возобновления авиарейсов в Украине в 2025

5 декабря 2024 09:14
Анастасия Постоенко - Редактор
Авиаперевозки в 2025 году — когда в Украине заработают аэропорты
Самолет в аэропорту. Фото архивное: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

В Украине активно обсуждается возможность возобновления авиаполетов пассажирских самолетов. Эта тема стала особенно актуальна после заявлений представителей страхового бизнеса, которые прогнозируют возобновление рейсов из львовского аэропорта или "Борисполя" до конца января 2025 года.

При каких условиях и когда в Украине могут восстановить авиасообщения и какие аэропорты могли бы принимать самолеты, выяснили журналисты ТСН.

Читайте также:

В Украине заговорили о возобновлении работы авиакомпаний

По словам страховщиков, несколько авиакомпаний уже готовы работать с Украиной при обеспечении страхования полетов. Они также предполагают, что технически легче реализовать полеты из Львова, однако украинские власти якобы настаивают на запуске рейсов именно из "Борисполя". В то же время представители главного аэропорта страны заявляют, что технически готовы возобновить работу в течение месяца после получения разрешения.

Условия для возобновления полетов

Эксперт по авиации Валерий Романенко подчеркнул, что ключевым условием для запуска рейсов является обеспечение полной безопасности в воздушном пространстве. По его словам, компании могут страховать полеты при гарантии полной безопасности в небе, иначе никто не согласится летать по Украине.

"Все самолеты у нас в лизинге, авиакомпании не имеют собственных. А их страхование возможно при одном условии — безопасность в небе. Лично я считаю, что во время ведения боевых действий достичь полной безопасности в нашем небе невозможно", — сказал Романенко.

Специалист добавил, что украинская инфраструктура пока не готова обеспечить безопасность пассажиров во время взлета, посадки и пребывания в аэропортах. В частности, Киев и его окрестности постоянно подвергаются атакам, что значительно усложняет ситуацию.

Может ли возобновить работу аэропорт в Ужгороде

Между тем, по мнению эксперта, больше всего шансов на возобновление полетов имеет аэропорт Ужгорода, поскольку туда не прилетали ракеты. Он считает, что это единственный аэропорт, который можно открыть для работы во время войны. Тем не менее у него тоже есть свои недостатки.

"У него небольшие мощности. Чтобы запуск этого аэропорта был экономически выгодным, там должен быть соответствующий поток самолетов. А обеспечить этот поток будет проблематично. Кроме того, взлетно-посадочная полоса пригодна лишь для небольших самолетов, на 50-70 пассажиров. Для "боингов" или "аэрбасов" она слишком короткая", — рассказывает Валерий Романенко.

Несмотря на это, чтобы защитить аэродром от российских атак, нужно согласовать сложный вопрос со Словакией. Это связано с тем, что заход на взлетно-посадочную полосу происходит частично и из Украины, и из Словакии. Также нужно позаботиться о достаточном количестве ЗРК Patriot, чтобы отражать в районе аэродрома российские ракеты.

Может ли принимать самолеты аэропорт во Львове во время войны

Львов тоже не очень подходящий вариант для возобновления авиарейсов. Львовский аэропорт периодически может попадать под обстрелы. Кроме того, если при посадке или высадке пассажиров раздастся сигнал тревоги, это создаст хаос и будет подвергать их опасности. Эвакуация займет много времени, что ставит под угрозу жизнь людей.

Романенко объяснил, что любая задержка из-за тревог делает убыточной работу аэропорта, потому что аэропорт должен работать круглосуточно.

Может ли Украина ориентироваться на опыт Израиля

Пример Израиля, где даже во время войны авиаперевозки не прекращаются, часто используют в качестве аргумента в пользу возобновления полетов в Украине. Однако эксперты отмечают, что сравнивать эти две страны некорректно из-за существенных отличий в уровне противовоздушной обороны. Плотность защиты ПВО в Израиле значительно выше, чем в Украине.

Можно ли защитить все аэропорты по коридору с Patriot

Кроме того, были озвучены предложения по созданию в Украине защищенного воздушного коридора от "Борисполя" до западной границы под защитой систем Patriot. Этот план должен позволить возобновить работу гражданской авиации даже во время войны.

Впрочем, Романенко отмечает, что вопрос безопасности пассажиров все равно остается нерешенным: непонятно, как будет происходить посадка и высадка пассажиров, хватит ли времени на эвакуацию, мест для укрытия и процесса контроля безопасности и проверки багажа.

Имеют шансы на работу разовые рейсы

Разовые рейсы тоже вызывают скептицизм у экспертов из-за убыточности. Даже если нужно принять один самолет, к работе необходимо привлечь все службы аэропорта — от таможенников до технического персонала. Для авиакомпаний это будут только убытки, а государство будет тратить ресурсы, не получая отдачи.

Напомним, в октябре в Офисе Президента Украины сделали заявление о возможности возобновления работы аэропорта в Ужгороде во время войны.

Авиаэксперт объяснял, какую угрозу будут представлять беспилотники для самолетов.

авиарейсы авиасообщение авиабилеты Украина перевозки выезд за границу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:22 На некоторых пунктах придется подождать — ситуация на границе

Новость с фото

10:06 Цены на пшеницу удивляют трейдеров — что происходит на рынке

10:05 НАТО пытается предоставить Украине больше оружия для переговоров

10:01 Зеленский ввел санкции против части властей в Грузии

09:59 ВИЧ/СПИД атакует — Одесчина на первом месте по заболеваемости

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

09:51 ФЛП и официальная работа — можно ли объединить формы занятости

09:47 Ничего не боится — сколько стоит самый защищенный смартфон в мире

09:45 Деньги на жилье для ВПЛ — где и при каких условиях можно получить

09:33 Россияне применили 44 БпЛА по Украине ночью — сколько сбила ПВО

09:29 Отключения света в Одессе на четверг — ремонтные работы и графики

10:22 На некоторых пунктах придется подождать — ситуация на границе

Новость с фото

10:06 Цены на пшеницу удивляют трейдеров — что происходит на рынке

10:05 НАТО пытается предоставить Украине больше оружия для переговоров

10:01 Зеленский ввел санкции против части властей в Грузии

09:59 ВИЧ/СПИД атакует — Одесчина на первом месте по заболеваемости

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

09:51 ФЛП и официальная работа — можно ли объединить формы занятости

09:47 Ничего не боится — сколько стоит самый защищенный смартфон в мире

09:45 Деньги на жилье для ВПЛ — где и при каких условиях можно получить

09:33 Россияне применили 44 БпЛА по Украине ночью — сколько сбила ПВО

09:29 Отключения света в Одессе на четверг — ремонтные работы и графики

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Text

16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК