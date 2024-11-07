В Україні планують відновити авіаперельоти

Пасажирський літак під час польоту. Фото: Pexels

До кінця січня 2025 року Україна планує відновити авіасполучення або в аеропорті "Львів", або в "Борисполі". Для польотів літаків буде потрібне страхове покриття на суму щонайменше 750 млн дол.

Про це розповів старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на Київському міжнародному економічному форумі.

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Еллісон розповів, що, можливо, в січні 2025 року п'ять-шість авіакомпаній можуть відновити рейси з України. За його словами, якщо зважати на технічну сторону, то польоти легше відновити з аеропорту "Львів", адже від нього до Польщі всього сім хвилин польоту. Водночас Президент України Володимир Зеленський виступає за відкриття саме аеропорту "Бориспіль".

"Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу. Думаю, якщо нам пощастить, то в січні у нас буде п’ять або шість авіакомпаній, які захочуть літати з України", — зазначив він.

Водночас Еллісон додав, що для польотів пасажирських Airbus-320, Boeing-737 та менших літаків буде потрібне страхове покриття на суму щонайменше 750 млн дол. Однак, кінцеві рішення ухвалюватимуть в Офісі Президента, беручи до уваги безпекову ситуацію та роботу ППО.

Нагадаємо, нещодавно мер Львова Андрій Садовий відповів, чи потрібно відкривати у Львові аеропорт під час війни. Він вважає, що принаймні один аеропорт в Україні має працювати.

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