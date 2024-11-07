В Украине планируют возобновить авиаперелеты

Пассажирский самолет во время полета. Фото: Pexels

До конца января 2025 Украина планирует возобновить авиасообщение либо в аэропорту "Львов", либо в "Борисполе". Для полетов самолетов потребуется страховое покрытие на сумму не менее 750 млн дол.

Об этом рассказал старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на Киевском международном экономическом форуме.

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Эллисон рассказал, что, возможно, в январе 2025 пять-шесть авиакомпаний могут возобновить рейсы из Украины. По его словам, если учитывать техническую сторону, то полеты легче открыть из аэропорта "Львов", ведь от него в Польшу всего семь минут полета. Президент Украины Владимир Зеленский выступает за открытие именно аэропорта "Борисполь".

"Я продолжаю говорить, что Львов намного безопаснее Тель-Авива. Людям не нравится, когда я так говорю, но я говорю. Думаю, если нам повезет, то в январе у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать с Украины", — отметил он.

В то же время Эллисон добавил, что для полетов пассажирских Airbus-320, Boeing-737 и меньших самолетов потребуется страховое покрытие на сумму не менее 750 млн долларов. Однако конечные решения будут приниматься в Офисе Президента, принимая во внимание ситуацию и работу ПВО.

Напомним, недавно мэр Львова Андрей Садовый ответил, нужно ли открывать во Львове аэропорт во время войны. Он считает, что, по крайней мере, один аэропорт в Украине должен работать.

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