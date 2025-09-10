Туск закликав НАТО та Євросоюз до повної мобілізації після атаки Росії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив у Сеймі із закликом до західних союзників максимально консолідуватися після масованого російського нальоту на територію Польщі. Він наголосив, що сьогодні необхідно підтвердити не лише формальність укладених угод, а й їхню реальну дієвість.

Про це повідомляє PolsatNews.

Дональд Туск закликав НАТО та ЄС мобілізуватися

У своїй промові Туск звернувся навіть до політичних опонентів, підкресливши, що зараз не час шукати ворога всередині чи серед західних партнерів, адже справжня загроза походить зі Сходу. Він заявив, що Польща більше не може опинитися в ситуації, коли союзницькі зобов’язання виявляються лише "паперовими".

"Наше спільне завдання — повна мобілізація Заходу, щоб Польща знову не залишилася в ситуації, коли здавалося, що маємо реальні Союзи, а потім виявилося, що вони паперові. Сьогодні треба повністю мобілізувати членів НАТО і прибрати спокуси комфорту", — висловився Туск.

Також Дональд Туск дорікнув виконанню зобов'язань союзників перед Польщею. Він додав, що, на його думку, зараз помітні перші позитивні сигнали з боку союзників.

"Ми їх використаємо сповна. Ми вичавимо все можливе із зобов'язань наших союзників. Перші сигнали показують, що лідери НАТО справді розуміють — це і їхня проблема", — висловився Дональд Туск.

Нагадаємо, військовослужбовці під час обстеження території виявили уламки ракети. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Польща була під атакою близько 20 російських безпілотників.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що вдалося ліквідувати чотири російські дрони.

Попри це, в НАТО заявили, що не вважають атакою зальоти російських дронів на територію Польщі.