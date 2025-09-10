Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Туск закликав Захід до повної мобілізації після нальоту Росії

Туск закликав Захід до повної мобілізації після нальоту Росії

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 13:24
Туск закликав НАТО та Євросоюз до повної мобілізації після атаки Росії
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив у Сеймі із закликом до західних союзників максимально консолідуватися після масованого російського нальоту на територію Польщі. Він наголосив, що сьогодні необхідно підтвердити не лише формальність укладених угод, а й їхню реальну дієвість.

Про це повідомляє PolsatNews.

Реклама
Читайте також:

Дональд Туск закликав НАТО та ЄС мобілізуватися 

У своїй промові Туск звернувся навіть до політичних опонентів, підкресливши, що зараз не час шукати ворога всередині чи серед західних партнерів, адже справжня загроза походить зі Сходу. Він заявив, що Польща більше не може опинитися в ситуації, коли союзницькі зобов’язання виявляються лише "паперовими".

"Наше спільне завдання — повна мобілізація Заходу, щоб Польща знову не залишилася в ситуації, коли здавалося, що маємо реальні Союзи, а потім виявилося, що вони паперові. Сьогодні треба повністю мобілізувати членів НАТО і прибрати спокуси комфорту", — висловився Туск. 

Також Дональд Туск дорікнув виконанню зобов'язань союзників перед Польщею. Він додав, що, на його думку, зараз помітні перші позитивні сигнали з боку союзників.

"Ми їх використаємо сповна. Ми вичавимо все можливе із зобов'язань наших союзників. Перші сигнали показують, що лідери НАТО справді розуміють — це і їхня проблема", — висловився Дональд Туск. 

Нагадаємо, військовослужбовці під час обстеження території виявили уламки ракети. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Польща була під атакою близько 20 російських безпілотників

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що вдалося ліквідувати чотири російські дрони.

Попри це, в НАТО заявили, що не вважають атакою зальоти російських дронів на територію Польщі. 

Польща ППО мобілізація дрони Росія Дональд Туск
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації