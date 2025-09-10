Видео
Туск призвал Запад к полной мобилизации после налета России

Туск призвал Запад к полной мобилизации после налета России

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 13:24
Туск призвал НАТО и Евросоюз к полной мобилизации после атаки России
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в Сейме с призывом к западным союзникам максимально консолидироваться после массированного российского налета на территорию Польши. Он подчеркнул, что сегодня необходимо подтвердить не только формальность заключенных соглашений, но и их реальную действенность.

Об этом сообщает PolsatNews.

Читайте также:

Дональд Туск призвал НАТО и ЕС мобилизоваться

В своей речи Туск обратился даже к политическим оппонентам, подчеркнув, что сейчас не время искать врага внутри или среди западных партнеров, ведь настоящая угроза исходит с Востока. Он заявил, что Польша больше не может оказаться в ситуации, когда союзнические обязательства оказываются лишь "бумажными".

"Наша общая задача — полная мобилизация Запада, чтобы Польша снова не осталась в ситуации, когда казалось, что имеем реальные Союзы, а потом оказалось, что они бумажные. Сегодня надо полностью мобилизовать членов НАТО и убрать соблазны комфорта", — высказался Туск.

Также Дональд Туск упрекнул выполнение обязательств союзников перед Польшей. Он добавил, что, по его мнению, сейчас заметны первые позитивные сигналы со стороны союзников.

"Мы их используем сполна. Мы выжмем все возможное из обязательств наших союзников. Первые сигналы показывают, что лидеры НАТО действительно понимают — это и их проблема", — высказался Дональд Туск.

Напомним, военнослужащие при обследовании территории обнаружили обломки ракеты. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Польша была под атакой около 20 российских беспилотников.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что удалось ликвидировать четыре российских дрона.

Несмотря на это, в НАТО заявили, что не считают атакой залеты российских дронов на территорию Польши.

Польша ПВО мобилизация дроны Россия Дональд Туск
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
