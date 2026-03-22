Ціни на бензин в Україні: подекуди дизель здорожчав на 2 грн

Дата публікації: 22 березня 2026 00:10
Ціни на АЗС у Києві 21 березня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Станом на березень ціни на пальне в Україні продовжують зростати та залишаються нестабільними. Фахівці пов’язують це з коливаннями на світових ринках та загостренням ситуації на Близькому Сході, що відображається на вартості бензину, дизелю та газу. Водії відзначають, що ціни на АЗС постійно змінюються, а різниця між мережами може бути суттєвою.

Про це інформує Новини.LIVE у суботу, 21 березня.

Ціни на бензин у Києві 21 березня

У Києві в суботу, 21 березня, ціни на пальне знову підвищилися. Дизель у середньому коштує близько 81,20 грн за літр, а бензин А-95+ — близько 74,65 грн.

Середня вартість бензину, дизелю та автогазу у Києві 21 березня наступна: 

  • А-95+ — 74,65 грн; 
  • А-95 — 71,42 грн; 
  • А-92 — 66,59 грн; 
  • ДП — 81,20 грн; 
  • Автогаз — 44,78 грн.

Середні ціни на пальне на Київщині

Скриншот цін на пальне/Мінфін

Ціни на АЗС Київщини

Скриншот цін на пальне на Київщині/Мінфін

Ціни на бензин у Львові 21 березня

Станом на 21 березня у Львові та Львівській області зафіксовано стабільну ситуацію на ринку пального — середні ціни залишаються без змін, що може свідчити про тимчасове затишшя після попередніх коливань.

Найдорожчим видом пального традиційно залишається дизель: літр дизпалива коштує близько 81,95 грн. Це пояснюється високим попитом з боку комерційного транспорту та аграрного сектору. Бензин преміумкласу А-95+ тримається на рівні 74,97 грн/л, тоді як звичайний А-95 дещо дешевший — 72,08 грн/л. Бюджетніший варіант А-92 обійдеться водіям у середньому 65,98 грн за літр.

Найбільш доступним залишається автогаз — його середня ціна становить 45,16 грн/л, що й надалі робить його привабливою альтернативою для економних водіїв.

Водночас варто зазначити, що бензин марки А-100 наразі відсутній у зведеній статистиці, що може свідчити про обмежену пропозицію або низький попит у регіоні.

Експерти ринку відзначають, що відсутність цінових змін може бути короткостроковим явищем, і радять стежити за ситуацією, адже на вартість пального традиційно впливають як світові нафтові котирування, так і внутрішні економічні фактори.

Середні ціни на пальне на Львівщині

Ціни на пальне у Львові та Львівській області 21 березня/AutoRia

Ціни на АЗС Львівщини

Ціни на АЗС Львівщини 21 березня/AutoRia

Ціни на пальне у Харкові 21 березня

Станом на 21 березня 2026 року у Харкові та на Харківщині на ринку пального зафіксовано помірне зростання цін на більшість видів пального. Попри відсутність різких стрибків, тенденція до подорожчання є доволі відчутною, особливо в сегменті дизеля.

Згідно з актуальними даними, бензин преміумкласу А-95+ у регіоні коштує в середньому 74,10 грн за літр, додавши за добу 63 копійки. Звичайний А-95 також подорожчав — до 70,41 грн/л, що свідчить про загальний висхідний тренд у бензиновому сегменті. Водночас бензин А-92 залишається стабільним — його середня ціна тримається на рівні 65,97 грн/л без змін.

Найбільше зростання зафіксовано на дизельне паливо: його вартість піднялася до 79,76 грн за літр, додавши одразу 1,64 грн за добу. Експерти пов’язують таку динаміку з підвищеним попитом та загальною ситуацією на енергетичних ринках.

Автомобільний газ також не залишився осторонь тренду — його середня ціна становить 44,75 грн/л, що на 78 копійок більше, ніж раніше.

Середні ціни на пальне на Харківщині

Скриншот цін на пальне на Харківщині/Мінфін

Ціни на АЗС Харківщини

Скриншот цін на пальне на Харківщині/Мінфін

Нагадаємо, що нещодавно в Україні запрацювала програма "Кешбек на пальне". Відтак, з 20 березня українці можуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі.

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна попередила про можливе різке зростання цін на паливо, яке може досягти 150 гривень за літр. За її словами, це автоматично вплине на вартість більшості товарів і послуг в Україні.

Натомість фінансовий аналітик Олексій Кущ застеріг, що вартість пального в Україні може піднятися до 100 гривень за літр, якщо напруженість на Близькому Сході збережеться. Він наголосив, що нинішні ціни на заправках безпосередньо залежать від глобальної політичної ситуації.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
