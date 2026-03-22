Главная Новости дня Цены на бензин в Украине: кое-где дизель подорожал на 2 грн

Дата публикации 22 марта 2026 00:10
Цены на АЗС в Киеве 21 марта 2026 года. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на март цены на топливо в Украине продолжают расти и остаются нестабильными. Специалисты связывают это с колебаниями на мировых рынках и обострением ситуации на Ближнем Востоке, что отражается на стоимости бензина, дизеля и газа. Водители отмечают, что цены на АЗС постоянно меняются, а разница между сетями может быть существенной.

Об этом информирует Новини.LIVE в субботу, 21 марта.

Читайте также:

Цены на бензин в Киеве 21 марта

В Киеве в субботу, 21 марта, цены на топливо снова повысились. Дизель в среднем стоит около 81,20 грн за литр, а бензин А-95+ — около 74,65 грн.

Средняя стоимость бензина, дизеля и автогаза в Киеве 21 марта следующая:

  • А-95+ — 74,65 грн;
  • А-95 — 71,42 грн;
  • А-92 — 66,59 грн;
  • ДТ — 81,20 грн;
  • Автогаз — 44,78 грн.

Средние цены на топливо на Киевщине

Скриншот цен на топливо/Минфин

Цены на АЗС Киевской области

Скриншот цен на топливо на Киевщине/Минфин

Цены на бензин во Львове 21 марта

По состоянию на 21 марта во Львове и Львовской области зафиксирована стабильная ситуация на рынке топлива — средние цены остаются без изменений, что может свидетельствовать о временном затишье после предыдущих колебаний.

Самым дорогим видом топлива традиционно остается дизель: литр дизтоплива стоит около 81,95 грн. Это объясняется высоким спросом со стороны коммерческого транспорта и аграрного сектора. Бензин премиум-класса А-95+ держится на уровне 74,97 грн/л, тогда как обычный А-95 несколько дешевле — 72,08 грн/л. Более бюджетный вариант А-92 обойдется водителям в среднем 65,98 грн за литр.

Наиболее доступным остается автогаз — его средняя цена составляет 45,16 грн/л, что и в дальнейшем делает его привлекательной альтернативой для экономных водителей.

В то же время стоит отметить, что бензин марки А-100 пока отсутствует в сводной статистике, что может свидетельствовать об ограниченном предложении или низком спросе в регионе.

Эксперты рынка отмечают, что отсутствие ценовых изменений может быть краткосрочным явлением, и советуют следить за ситуацией, ведь на стоимость топлива традиционно влияют как мировые нефтяные котировки, так и внутренние экономические факторы.

Средние цены на топливо на Львовщине

Цены на топливо во Львове и Львовской области 21 марта/AutoRia

Цены на АЗС Львовщины

Цены на АЗС Львовской области 21 марта/AutoRia

Цены на топливо в Харькове 21 марта

По состоянию на 21 марта 2026 года в Харькове и на Харьковщине на рынке топлива зафиксирован умеренный рост цен на большинство видов топлива. Несмотря на отсутствие резких скачков, тенденция к подорожанию довольно ощутима, особенно в сегменте дизеля.

Согласно актуальным данным, бензин премиум-класса А-95+ в регионе стоит в среднем 74,10 грн за литр, прибавив за сутки 63 копейки. Обычный А-95 также подорожал — до 70,41 грн/л, что свидетельствует об общем восходящем тренде в бензиновом сегменте. В то же время бензин А-92 остается стабильным - его средняя цена держится на уровне 65,97 грн/л без изменений.

Наибольший рост зафиксирован на дизельное топливо: его стоимость поднялась до 79,76 грн за литр, прибавив сразу 1,64 грн за сутки. Эксперты связывают такую динамику с повышенным спросом и общей ситуацией на энергетических рынках.

Автомобильный газ также не остался в стороне от тренда — его средняя цена составляет 44,75 грн/л, что на 78 копеек больше, чем раньше.

Средние цены на топливо на Харьковщине

Скриншот цен на топливо на Харьковщине/Минфин

Цены на АЗС Харьковской области

Скриншот цен на топливо на Харьковщине/Минфин

Напомним, что недавно в Украине заработала программа "Кэшбек на топливо". Следовательно, с 20 марта украинцы могут получать частичную компенсацию расходов на топливо, приобретенное на АЗС, которые участвуют в программе.

Ранее народный депутат Нина Южанина предупредила о возможном резком росте цен на топливо, которое может достичь 150 гривен за литр. По ее словам, это автоматически повлияет на стоимость большинства товаров и услуг в Украине.

Зато финансовый аналитик Алексей Кущ предостерег, что стоимость топлива в Украине может подняться до 100 гривен за литр, если напряженность на Ближнем Востоке сохранится. Он подчеркнул, что нынешние цены на заправках напрямую зависят от глобальной политической ситуации.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
