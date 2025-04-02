Син голови Хмельницької МСЕК задекларував елітну нерухомість і авто — деталі

Олександр Крупа. Фото: sudrada.gov.ua

Син голови медико-соціальної експертної комісії Хмельницької області Тетяни Крупи показав декларацію за 2024 рік. Зокрема, Олександр Крупа володіє декількома будинками та автомобілями.

Про це йдеться в декларації.

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Чим володіє Крупа

Відомо, що син Тетяни Крупи минулого року звільнився з посади начальника управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області.

За 2024 рік Олександр придбав пʼять житлових будинків, а його дружина — три будинки та гараж. Крім того, наразі він будує величезний будинок на 600 квадратних метрів.

Син голови Хмельницької МСЕК має три автомобілі:

VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 року;

AUDI Q7 2016;

BMW X7 2022 року.

Також минулого року він купив облігації внутрішніх державних позик на 3 340 000 гривень.

У декларації йдеться, що Крупа отримав 414 358 гривень заробітної плати, а також додаткові доходи на суму 17 мільйонів гривень. Його дружина Катерина за цей період заробила 10 мільйонів гривень.

Крупа задекларував 18 мільйонів гривень як заощадження. Разом із дружиною вони також мають збереження у розмірі пів мільйона доларів.

Що відомо про Тетяну Крупу

Нагадаємо, 5 жовтня 2024 року співробітники ДБР затримали Тетяну Крупу за підозрою у незаконному збагаченні. В її помешканні виявили майже 6 мільйонів доларів та коштовності.

А 7 жовтня Печерський районний суд Києва постановив взяти її під варту.

Згодом Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт частини майна Тетяни Крупи.

Також вона заявляла, що не всі вилучені гроші у її будинку належать їхній родині.

Крім того, у березні цього року їй продовжили запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 18 травня.