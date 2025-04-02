Сын главы Хмельницкой МСЭК задекларировал элитную недвижимость и авто — детали

Александр Крупа. Фото: sudrada.gov.ua

Сын главы медико-социальной экспертной комиссии Хмельницкой области Татьяны Крупы показал декларацию за 2024 год. В частности, Александр Крупа владеет несколькими домами и автомобилями.

Об этом говорится в декларации.

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Чем владеет Крупа

Известно, что сын Татьяны Крупы в прошлом году уволился с должности начальника управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

За 2024 год Александр приобрел пять жилых домов, а его жена — три дома и гараж. Кроме того, сейчас он строит огромный дом на 600 квадратных метров.

Сын главы Хмельницкой МСЭК имеет три автомобиля:

VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 года;

AUDI Q7 2016 ГОДА;

BMW X7 2022 года.

Также в прошлом году он купил облигации внутренних государственных займов на 3 340 000 гривен.

В декларации говорится, что Крупа получил 414 358 гривен заработной платы, а также дополнительные доходы на сумму 17 миллионов гривен. Его жена Екатерина за этот период заработала 10 миллионов гривен.

Крупа задекларировал 18 миллионов гривен в качестве сбережений. Вместе с женой они также имеют сбережения в размере полмиллиона долларов.

Что известно о Татьяне Крупе

Напомним, 5 октября 2024 года сотрудники ГБР задержали Татьяну Крупу по подозрению в незаконном обогащении. В ее доме обнаружили почти 6 миллионов долларов и драгоценности.

А 7 октября Печерский районный суд Киева постановил взять ее под стражу.

Впоследствии Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте части имущества Татьяны Крупы.

Также она заявляла, что не все изъятые деньги в ее доме принадлежат их семье.

Кроме того, в марте этого года ей продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 мая.