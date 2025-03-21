Справа Тетяни Крупи — ексголові Хмельницької МСЕК продовжили запобіжний захід

Ексголова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа. Фото: РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишній голові Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяні Крупі. Її залишили під вартою до 18 травня.

Про це повідомила пресслужба ВАКС у п'ятницю, 21 березня.

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ВАКС продовжив Тетяні Крупі запобіжний захід ще на 60 діб, тобто до 18 травня включно. Крім того, суд знову знизив суму застави з 260 млн грн до 230 млн грн.

Зазначається, що у разі внесення застави підозрювана зобов’язана:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду;

не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи" та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи" з питань, що стосуються обставин кримінального провадження;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Скриншот допису ВАКС

Нагадаємо, у жовтні 2024 року ДБР викрило Крупу та її сина на корупційних схемах. Під час обшуків в них виявили майже 6 млн доларів готівкою у різних валютах.

Вже 7 жовтня Печерський районний суд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. А ВАКС арештував частину майна керівниці Хмельницької МСЕК.