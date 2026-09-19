Трамп заборонив CNN, MS NOW та Politico працювати в Білому домі

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив про заборону для CNN, MS NOW та Politico працювати в Білому домі. Своє рішення він пояснив тим, що ці медіакомпанії, за його твердженням, поширюють неправдиву інформацію про його адміністрацію. CNN заявила, що й надалі відстоюватиме право своєї команди висвітлювати діяльність президента без втручання влади.

Ситуація може мати продовження в судах, оскільки американські організації із захисту свободи преси вже заявили про можливі проблеми з конституційністю такої заборони, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний акаунт Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

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Приводом для такого рішення став допис Дональда Трампа, у якому він повідомив про негайну заборону для трьох видань. Окремо президент звинуватив Politico в отриманні близько 8 млн доларів від уряду США за передплату за часів адміністрації Джо Байдена та назвав ці виплати незаконними. У Politico заявили, що твердження про державні субсидії є неправдивим і раніше було спростовано.

CNN заявила про захист конституційного права на роботу

CNN виступила проти цього рішення і заявила, що її команда в Білому домі продовжує забезпечувати справедливе й точне висвітлення подій. Представники телеканалу послалися на Першу поправку до Конституції США та заявили, що журналісти мають право працювати без втручання з боку уряду. Politico також заявило про намір захищати свої права відповідно до Першої поправки.

Ситуація вже викликала реакцію організацій, що представляють журналістів та свободу преси. Асоціація кореспондентів Білого дому заявила, що захист свободи преси не залежить від того, чи подобається президенту робота конкретного ЗМІ. При цьому залишається незрозумілим, яким саме чином буде реалізовано оголошену заборону і чи поширюватиметься вона на весь комплекс Білого дому чи на окремі заходи та брифінги. Раніше американські суди вже розглядали суперечки між адміністрацією президента США та журналістами щодо обмеження доступу.

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У своїй заяві Трамп також дав зрозуміти, що обмеження можуть торкнутися й інших ЗМІ. Пізніше він назвав серед видань, які вважає «фейковими», The New York Times і The Washington Post, однак про їхню заборону в Білому домі офіційно не оголошував.

"ЗМІ не повинні мати можливості постійно писати або повідомляти ВИГАДКИ та БРЕХНЮ, коли вони висвітлюють президента Сполучених Штатів, адміністрацію Трампа або Сполучені Штати Америки. Інші ЗМІ, що поширюють фейкові новини, — такі. Дякую за увагу до цього питання!" — заявив Трамп.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що Гренландія, Данія та США наступного тижня можуть підписати угоду про зміцнення безпеки в Арктиці та Північноатлантичному регіоні.

Також Новини.LIVE писали, що Дональд Трамп підписав ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом закон про посилення санкцій проти Росії та Ірану.