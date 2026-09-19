Трамп запретил CNN, MS NOW и Politico работать в Белом доме

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о запрете для CNN, MS NOW и Politico работать в Белом доме. Решение он объяснил тем, что эти медиакомпании, по его утверждению, распространяют ложную информацию о его администрации. CNN заявила, что продолжит отстаивать право своей команды освещать работу президента без вмешательства властей.

Ситуация может получить продолжение в судах, поскольку американские организации по защите свободы прессы уже заявили о возможных проблемах с конституционностью такого запрета, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный аккаунт Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

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Поводом для решения стал пост Дональда Трампа, где он сообщил о немедленном запрете для трех изданий. Отдельно президент обвинил Politico в получении около 8 млн долларов от правительства США за подписки при администрации Джо Байдена и назвал эти выплаты незаконными. В Politico заявили, что утверждение о государственных субсидиях является ложным и ранее было опровергнуто.

CNN заявила о защите конституционного права на работу

CNN выступила против решения и заявила, что ее команда в Белом доме продолжает обеспечивать справедливое и точное освещение событий. Представители телеканала указали на Первую поправку к Конституции США и заявили, что журналисты имеют право работать без вмешательства со стороны правительства. Politico также заявило о намерении защищать свои права в соответствии с Первой поправкой.

Ситуация уже вызвала реакцию организаций, представляющих журналистов и свободу прессы. Ассоциация корреспондентов Белого дома заявила, что защита свободы прессы не зависит от того, нравится ли президенту работа конкретного СМИ. При этом остается неясным, каким именно образом будет реализован объявленный запрет и будет ли он распространяться на весь комплекс Белого дома или отдельные мероприятия и брифинги. Ранее американские суды уже рассматривали споры между администрацией президента США и журналистами по поводу ограничения доступа.

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В своем заявлении Трамп также дал понять, что ограничения могут коснуться других СМИ. Позже он назвал среди изданий, которые считает "фейковыми", The New York Times и The Washington Post, однако об их запрете в Белом доме официально не объявлял.

"Медиа не должны иметь возможности постоянно писать или сообщать ВЫДУМКИ и ЛОЖЬ, когда они освещают президента Соединенных Штатов, администрацию Трампа или Соединенные Штаты Америки. Другие СМИ фейковых новостей — следующие. Спасибо за внимание к этому вопросу!" — заявил Трамп.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что Гренландия, Дания и США на следующей неделе могут подписать соглашение об укреплении безопасности в Арктике и Североатлантическом регионе.

Также Новини.LIVE писали, что Дональд Трамп подписал инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом закон об ужесточении санкций против России и Ирана.