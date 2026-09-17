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Главная Новости дня Трамп заявил о прогрессе в создании базы США в Польше

Трамп заявил о прогрессе в создании базы США в Польше

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17 сентября 2026 22:18
Трамп рассказал о новой военной базе США в Польше
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в создании базы американской армии в Польше. Он связал это с "решительным руководством" президента Польши Кароля Навроцкого. По словам Трампа, если база будет создана, о месте ее расположения объявят в ближайшее время.

Об этом американский президент написал в социальной сети Truth Social в четверг, 17 сентября, сообщает Новини.LIVE.

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Что заявил Трамп о базе США в Польше

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал президента Польши Кароля Навроцкого своим другом и заявил, что под его руководством удалось добиться значительного прогресса в вопросе создания базы армии США в Польше.

Президент США также подчеркнул, что на данный момент речь идет именно о возможном создании базы. По его словам, если это произойдет, о месте её расположения объявят уже в ближайшее время.

В своём заявлении Трамп написал:

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"Отличная новость! Благодаря решительному руководству моего друга Кароля Навроцкого, президента Польши, достигается значительный прогресс в вопросе создания базы армии США в Польше. Если это произойдет, место её расположения будет объявлено уже в ближайшее время. Это станет историческим шагом для нашего великого американо-польского союза. Спасибо за внимание к этому вопросу".

В то же время Трамп не назвал конкретного места для будущей базы и не сообщил об окончательном решении относительно её создания. Reuters также отмечает, что Польша ранее выступила с предложением разместить постоянное американское военное присутствие, однако на тот момент окончательного решения не было.

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Скриншот заявления Дональда Трампа/Truth Social

Что известно о базе США в Польше

3 июня польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

18 июня Косиняк-Камыш заявил, что США положительно отреагировали на предложение Польши о создании постоянной американской военной базы. В то же время польская сторона тогда не сообщала об окончательном решении относительно конкретного места её расположения.

В сентябре польские и американские представители вели переговоры о возможных местах для базы. Польские чиновники сообщали, что американская делегация должна была осмотреть потенциальные площадки в стране.

Ранее, в июле, СМИ также сообщали, что запланированное развертывание в Польше дополнительных 5 тысяч американских военнослужащих ожидается в течение трех месяцев.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о падении российского ударного беспилотника недалеко от польско-украинской границы 17 сентября 2026 года. По его словам, дрон упал вблизи пункта пропуска "Дорогуск", предположительно атаковав АЗС. Польские истребители поднялись в воздух, а обстоятельства падения беспилотника проверяются.

Новини.LIVE также сообщали, что Польша усиливает охрану пограничных переходов с Украиной и укрепляет инфраструктуру Пограничной службы. Военные обустраивают наблюдательно-охранные посты в районах пунктов пропуска Дорогуск, Медика и Корчова, используя системы HESCO Bastion. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что такие меры связаны с угрозами безопасности Европы из-за действий России.

Польша США Дональд Трамп армия Кароль Навроцкий
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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