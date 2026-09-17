Трамп розповів про нову військову базу США у Польщі

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у створенні бази американської армії в Польщі. Він пов’язав це з "рішучим керівництвом" президента Польщі Кароля Навроцького. За словами Трампа, якщо базу буде створено, місце її розташування оголосять найближчим часом.

Про це американський президент написав у соцмережі Truth Social у четвер, 17 вересня, інформує Новини.LIVE.

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Що заявив Трамп про базу США в Польщі

Очільник Білого дому Дональд Трамп назвав президента Польщі Кароля Навроцького своїм другом і заявив, що за його керівництва вдалося досягти значного прогресу в питанні створення бази армії США в Польщі.

Президент США також наголосив, що наразі йдеться саме про можливе створення бази. За його словами, якщо це станеться, її місце розташування оголосять уже найближчим часом.

У своїй заяві Трамп написав:

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"Чудова новина! Завдяки рішучому керівництву мого друга Кароля Навроцького, президента Польщі, досягається значний прогрес у питанні створення бази армії США в Польщі. Якщо це відбудеться, місце її розташування буде оголошено вже найближчим часом. Це стане історичним кроком для нашого великого американо-польського союзу. Дякую за увагу до цього питання".

Водночас Трамп не назвав конкретного місця для майбутньої бази та не повідомив про остаточне рішення щодо її створення. Reuters також зазначає, що Польща раніше виступила з пропозицією розмістити постійну американську військову присутність, однак на той момент остаточного рішення не було.

Скриншот заяви Дональда Трампа/Truth Social

Що відомо про базу США в Польщі

3 червня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

18 червня Косіняк-Камиш заявив, що США позитивно відреагували на пропозицію Польщі щодо створення постійної американської військової бази. Водночас польська сторона тоді не повідомляла про остаточне рішення щодо конкретного місця її розташування.

У вересні польські та американські представники проводили переговори щодо можливих місць для бази. Польські посадовці повідомляли, що американська делегація мала оглянути потенційні майданчики в країні.

Раніше, у липні, ЗМІ також повідомляли, що заплановане розгортання у Польщі додаткових 5 тисяч американських військових очікується протягом трьох місяців.

Новини.LIVE інформували, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про падіння російського ударного безпілотника неподалік польсько-українського кордону 17 вересня 2026 року. За його словами, дрон упав поблизу пункту пропуску "Дорогуськ", імовірно атакувавши АЗС. Польські винищувачі піднялися в повітря, а обставини падіння безпілотника перевіряють.

Новини.LIVE також писали, що Польща посилює охорону прикордонних переходів з Україною та зміцнює інфраструктуру Прикордонної служби. Військові облаштовують спостережно-охоронні пости в районах пунктів пропуску Дорогуськ, Медика та Корчова, використовуючи системи HESCO Bastion. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що такі заходи пов’язані із загрозами безпеці Європи через дії Росії.