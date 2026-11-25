Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Питання про ймовірні січневі терміни підписання мирної угоди між Україною та Росією викликало у Дональда Трампа сміх. Політик спростував прив'язку до чітких дат, заявивши, що прагне якнайшвидшого завершення війни, проте готовність до діалогу з боку Володимира Зеленського та Володимира Путіна постійно змінюється.

Про це повідомляє The New York Post, передає Новини.LIVE.

Реклама

Трамп уже не ставить дедлайнів про переговори

Дональд Трамп відкинув припущення про наявність конкретних часових рамок для досягнення мирних домовленостей між Україною та Росією. За його словами, він прагне якнайшвидшого припинення війни, однак прогрес у цьому питанні залежить від обох сторін конфлікту, оскільки "для танго потрібні двоє".

Під час спілкування Трампа запитали про заяви президента України Володимира Зеленського, згідно з якими американські переговірники нібито розраховують на укладення мирної угоди між Москвою та Києвом до січня. Почувши це, Трамп голосно засміявся, усміхнувся та перезирнувся зі старшим помічником, який перебував у кімнаті.

"Хто це сказав?" — перепитав він, а згодом додав: "Що він хоче від мене?"

Читайте також:

Трамп наголосив, що не прив'язується до жодних календарних обмежень і хотів би завершення бойових дій негайно, хоча сам конфлікт, на його думку, не стосується США напряму.

"Я не обмежуюся чіткими термінами. Я просто хочу, щоб це закінчилося. Знаєте, це нас не стосується", — сказав Трамп.

Він також уточнив, що хотів би побачити фінал цього протистояння вже сьогодні, проте все впирається у позиції лідерів обох країн, які демонструють різну готовність до компромісів залежно від моменту.

"Іноді Путін виглядає так, ніби він готовий, а Зеленський — ні. Іноді Зеленський хотів би це зробити, а Путін не готовий. Залежить від того, який день", — підсумував Трамп.

Новини.LIVE повідомляли, що Київ уже неодноразово пропонував Москві кроки для зниження бойових дій, проте Кремль не дав жодної мирної відповіді. Попри це, навколо можливих переговорів тривають дипломатичні заяви. Так президент Володимир Зеленський підтвердив готовність зустрітися з Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на саміті G20, оскільки Вашингтон прагне провести таку розмову до Різдва.

Сам Дональд Трамп заявляв, що російському диктатору зараз "нелегко", а також підтримав невдоволення Путіна Міжнародним кримінальним судом, назвавши цю інституцію такою, що "вийшла з-під контролю". Водночас у Кремлі нібито позитивно відгукнулися на майбутні гарантії безпеки для України від США та Європи за зразком п'ятої статті НАТО, але лише за умови, що на українській території не буде військ Альянсу.